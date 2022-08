Video/ Atalanta Milan (1-1) gol e highlights: Malinovskyi “risponde” a Gasperini

Grandi emozioni nel video Atalanta Milan 1-1. Alla vigilia del big match con il Milan, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa aveva punzecchiato Ruslan Malinovskyi: pur rimarcando la bravura dell’attaccante ucraino, il tecnico ha dichiarato di aspettarsi da questi ultimi giorni di mercato un giocatore che segnasse più di 6 gol a stagione, un chiaro riferimento ai numeri espressi dal numero 18 della Dea. Che ha risposto alle critiche direttamente sul campo, segnando il gol che ha sbloccato la contesa nel corso del primo tempo, complice la deviazione determinante di Kalulu che ha spiazzato Maignan. Un episodio che ha messo in seria difficoltà i rossoneri, che dopo le occasioni iniziali sciupate da Rafael Leao e Junior Messias sono vistosamente calati e solamente nella ripresa, con gli ingressi di Giroud, Origi, Saelemaekers e De Ketelaere, sono rientrati pienamente in partita. Con tutti i pezzi grossi in azione, l’1-1 porta comunque la firma di un mestierante come Bennacer che a differenza di Tonali non calcia addosso a Musso e finalizza le splendide giocate dei suoi compagni, raddrizzando la serata a Pioli e ai campioni d’Italia, che escono dal Gewiss Stadium con un punto che può tornare sempre comodo. Considerato il valore dell’avversario.

VIDEO ATALANTA MILAN 1-1, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita, sono assolutamente soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato con spirito e concesso poco agli avversari, di solito soffrivamo con l’Atalanta, stasera non è stato così, nella ripresa li abbiamo costretti a chiudersi nella loro metà campo. Peccato non essere usciti dal campo con i tre punti, il pareggio non è un risultato che ci accontenta”. Gian Piero Gasperini dispensa complimenti a tutti: “Le due squadre hanno giocato una bella partita, non era facile fare punti oggi contro i campioni d’Italia, tutti i ragazzi sono stati bravissimi, hanno lottato su ogni pallone con grande agonismo e correttezza. Il pareggio ci sta, è il risultato più giusto considerando quanto accaduto nei novanta minuti, non ho particolari rimpianti”.

VIDEO ATALANTA MILAN 1-1, IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 1-1 (1-0)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (82′ Okoli); Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle (89′ Zortea); Pasalic (73′ Scalvini), Malinovskyi (73′ Lookman); Zapata (73′ Muriel). All. Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (84′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (66′ Saelemaekers), Brahim Diaz (58′ De Ketelaere), Leao (66′ Origi); Rebic (58′ Rebic). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli).

AMMONITI: 16′ Toloi (A), 45’+1′ Rebic (M), 48′ Hateboer (A), 75′ Tonali (M), 78′ Theo Hernandez (M), 78′ Djimsiti (A), 90’+5′ de Roon (A).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 29′ Malinovskyi (A), 68′ Bennacer (M).

