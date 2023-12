Video/ Atalanta Milan (3-2) gol e highlights: la Dea manda all’inferno il Diavolo (Serie A, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA MILAN, LA SINTESI

Atalanta e Milan, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, il momento chiave è stato protagonista quando De Ketelaere dell’Atalanta ha sprecato malamente un’occasione da solo davanti a Maignan del Milan, calcando alto. De Ketelaere, in una posizione favorevole, ha mancato un’opportunità d’oro di mettere in vantaggio l’Atalanta. Il suo tiro alto ha impedito alla squadra di casa di capitalizzare su una situazione promettente. Il Milan, d’altro canto, può considerarsi fortunato di mantenere la porta inviolata dopo quell’occasione sprecata. La partita è ancora aperta, e con gli attaccanti in entrambe le squadre che cercano di trovare la via del gol, ci aspettiamo ulteriori sviluppi nei minuti successivi.

Il primo tempo della diretta tra Atalanta e Milan è giunta alla conclusione con il risultato di 1-0 a favore dell’Atalanta. La rete è stata realizzata da Lookman, che è riuscito a smarcarsi da Tomori e a bucare il portiere sfruttando un rimpallo favorevole. Lookman, con un’azione individuale di qualità, è riuscito a superare la difesa avversaria e a sfruttare un momento fortunato per segnare il gol che ha portato l’Atalanta in vantaggio. Il Milan, ora in svantaggio, dovrà cercare di rimontare nel secondo tempo per ottenere un risultato positivo. D’altro canto, l’Atalanta cercherà di difendere il proprio vantaggio e potrebbe capitalizzare su eventuali contropiedi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA MILAN, IL SECONDO TEMPO

Atalanta e Milan, il risultato è ora di 2-1 a favore dell’Atalanta grazie alla doppietta di Lookman. Nonostante il gol di Giroud per il Milan, la squadra ospite sembra aver subito un rovescio con le due reti di Lookman che hanno ribaltato il punteggio. La prestazione di Lookman si conferma determinante, dimostrando una grande capacità nel finalizzare le azioni e portando l’Atalanta in vantaggio. Il gol di Giroud, nonostante la sua importanza, al momento non è sufficiente per pareggiare la partita. Il Milan cercherà ora di reagire per recuperare lo svantaggio e riportarsi in gioco. La partita rimane aperta, e gli appassionati possono aspettarsi ulteriori emozioni nei minuti successivi.

Atalanta e Milan ha regalato uno spettacolare risultato di 3-2 a favore dell’Atalanta, grazie alla rete decisiva di Muriel nell’ultimo istante del match. Inizialmente, Lookman aveva messo l’Atalanta in vantaggio con una doppietta, ma il Milan ha reagito con determinazione. Jovic, subentrato nel secondo tempo, ha segnato un gol fondamentale per il Milan, contribuendo a riportare la squadra in partita. Tuttavia, Muriel ha rubato la scena con una rete in extremis, garantendo all’Atalanta la vittoria e tre punti preziosi. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con entrambe le squadre che hanno lottato intensamente per ottenere il successo. Il gol decisivo di Muriel è stato il colpo finale in un’epica battaglia calcistica. Questo risultato avrà sicuramente un impatto significativo sulla classifica, con l’Atalanta che guadagna terreno nella competizione.

ATALANTA MILAN, IL TABELLINO

ATALANTA (4-3-1-2): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Ruggeri; Pašalić (dal 41′ st Adopo), de Roon, Éderson; Koopmeiners; Lookman (dal 37′ st Miranchuk), De Ketelaere (dal 37′ st Miranchuk). A disposizione: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Hateboer, Holm, Zortea; Colombo, Manzoni, Mendicino; Cissé Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 27′ st Jovic), Reijnders (dal 42′ st Adli), Musah; Chukwueze (dal 14′ st Bennacer), Giroud, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Krunić, Pobega, Romero; Jović, Traorè. Allenatore: Pioli.

RETI: al 38′ e al 10′ st Lookman, al 45 3 Giroud, al 34′ st Jovic, al 45 5 st Muriel

AMMONIZIONI: Koopmeiners, Rejinders, Calabria, Muriel

ESPULSIONI: Calabria (per doppia ammonizione)

