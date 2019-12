Video/ Atalanta Milan (5-0): highlights e gol. Che manita della Dea! (Serie A)

Devastante debacle rossonera a Bergamo per la 17^ giornata del Campionato di Serie A: come si vede nel video di Atalanta Milan, la Dea dà spettacolo nell’ultima del 2019 e gatte la squadra di Pioli con un clamoroso 5-0. Esaminando le azioni salienti del match, notiamo che la gara per la squadra del Diavolo si fa in salita fin dai primi 15 minuti: è già al 10’ che dopo un intenso pressing i nerazzurri trovano la prima rete della partita, a firma del Papu Gomez. Una partenza bruciante quella della Dea dunque che lascia stupefatti i rossoneri, incapaci di reagire almeno fino al 30’: è qui che il Milan comincia a farsi vedere, con un buon tiro di Ricardo Rodriguez, comunque fuori. Chiuso il primo tempo con un altro spauracchio dei nerazzurri, è sempre l’Atalanta a fare il bello e il cattivo tempo anche nella ripresa: anzi alla squadra di Gasperini nel secondo tempo bastano meno di 10’ minuto per raggiungere il 4-0, grazie ai gol di Pasalic e la doppietta di Ilicic. Il sigillo al poker nerazzurro a Bergamo arriva poi solo all’84’ con Luis Muriel, entrato in campo solo pochi minuti prima: è completa debacle del Milan, irriconoscibile in questa 17^ giornata della Serie A.

LE DICHIARAZIONI

Al triplice fischio finale del big match di Bergamo per la 17^ giornata di Serie A ha subito preso la parola Josip Ilicic, autore di una mirabile doppietta in Atalanta Milan. Il giocatore della Dea ha affermato ai microfoni di DAZN: “Fossi stato al 100% avrei fatto tutta la partita (ride, ndr). Abbiamo fatto una grande gara, sapevamo non sarebbe stata facile, forse i gol sbagliati a Bologna li abbiamo fatti oggi”. Ilicic ha poi aggiunto: ” Abbiamo chiuso un anno straordinario, sappiamo che dobbiamo ripartire forte nel 2020. Pensiamo di partita in partita, il campionato è difficile. Dobbiamo ripartire forte, perché mi sembra che siamo un po’ dietro, se vogliamo rifare la Champions bisogna ripartire nella maniera giusta. Mi metto sempre a disposizione, oggi abbiamo fatto gol bellissimi. Avremmo potuto farne altri, ma quel che conta è vincere”. Di ben altro tono le parole di Stefano Pioli, a cui è toccato spiegare l’incredibile debacle del suo Milan: il tecnico rossonero ha affermato a Sky Sport: “Non è difficile spiegare la nostra prestazione: abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare contro l’avversario peggiore possibile. Non siamo questi qua. Dispiace aver perso così nettamente perché sembra che non abbiamo mai lavorato in questi tre mesi. Ma abbiamo sbagliato tutto, ci hanno messo sotto”. Pioli ha poi affermato: “Dobbiamo e possiamo fare molto meglio, vogliamo rimediare a questa bruttissima sconfitta. Abbiamo le capacità per fare molto meglio, non doveva succedere una partita così ma nello sport tutto può accadere”.

