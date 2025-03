VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA MONZA PRIMAVERA: SINTESI

Sorpasso nei primi minuti di Atalanta Monza Primavera con Bonanomi che fa vedere perché ha il dieci sulle spalle trovando un pertugio davvero enorme nelle maglie della difesa brianzola che ancora doveva prendere le misure alla baby dea, il talento azzurro calcia nonostante l’angolo non pulitissimo e trova una rete a fil di palo sorprendendo il portiere.

La Baby Dea verso la fine della prima frazione di gioco poi rischia il doppio vantaggio e infatti Artesani si mangia le mani. La punta dal limite dell’area cerca un colpo della domenica verso il secondo palo che viene leggermente deviato dal difensore. Pallone fuori davvero di un niente e ci mancava poco che desse un bacio al basso.

VIDEO ATALANTA MONZA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

L’Atalanta Primavera ha dominato il Monza Primavera con un netto 4-0 in una partita che non ha lasciato scampo agli ospiti. Il primo tempo è stato già una chiara dimostrazione di forza da parte dei nerazzurri, che si sono portati in vantaggio grazie a Bonanomi, il quale ha sfruttato una difesa troppo disattenta per segnare un gol a fil di palo dopo un ottimo inserimento.

Nel secondo tempo, l’Atalanta ha continuato a spingere, con Flogbe protagonista assoluto: l’attaccante ha messo a segno una doppietta, dimostrando grande freddezza sotto porta. Il Monza non è riuscito a reagire, mostrando evidenti difficoltà in difesa e poco mordente in attacco. Il quarto gol della partita è stato segnato in maniera brillante, confermando il dominio assoluto dei padroni di casa.

VIDEO ATALANTA MONZA PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS