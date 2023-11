Video/ Atalanta Napoli (1-2) gol e highlights: Elmas regala i tre punti a Mazzarri (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA NAPOLI: SINTESI

Esordio bis vincente di Mazzarri sulla panchina del Napoli con gli azzurri che superano in casa l’Atalanta. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Calcio d’inizio battuto dal Napoli di Mazzarri. Atalanta che alza il baricentro, sono trascorsi cinque minuti di gara. Politano prova il cross e guadagna un calcio d’angolo. Raspadori per Olivera che fa un tentativo tra tiro e assist. Napoli che sta provando ora a prendere in mano il match. Siamo al quindicesimo minuto di gara, le due compagini sono in fase di studio. Palla nel corridoio di Zielinski per Lobotka, Carnesecchi anticipa lo slovacco. Lookman prova il tiro ma si fa chiudere. Natan irruento su De Ketelaere, c’è il giallo. Pasalic ci prova di testa, para a terra Gollini. Recupera la sfera di Lorenzo, c’è poi il fallo di Bakker.

Secondo giallo del match ai danni di Djimsiti per il fallo su Raspadori. Pestone di Anguissa sulla caviglia di Zappacosta. L’esterno rientra e prova a restare in campo. Zappacosta deve abbandonare il campo, al suo posto c’è Hateboer. La sblocca il Napoli! Raspadori pesca Rrahmani che in area di testa supera Carnesecchi! Annullata la rete per fuorigioco. Infortunio al ginocchio per Olivera. Putroppo sembra un infortunio serio. Infortunio per l’esterno, al suo posto c’è Juan Jesus. Problema al ginocchio per l’uruguagio, speriamo non sia nulla di grave. Kvaratskhelia di testa! La sblocca il Napoli! Assist di Di Lorenzo e inserimento vincente del georgiano. Bakker di testa a colpo sicuro, grande parata di Gollini! Accade di tutto nell’area dell’Atalanta, Ederson perde la palla, Carnesecchi salva su Zielinski, arriva Di Lorenzo, chiusura di Scalvini. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA NAPOLI: IL SECONDO TEMPO

Entra Ruggeri per Bakker. Ruggeri prova con il sinistro, Gollini sul primo palo respinge. Atalanta che ha iniziato con grande intensità. Kolasinac perde la palla su Anguissa, palla per Raspadori in area, tiro e sfera respinta dalla difesa dell’Atalanta. Lookman! La riprende l’Atalanta! Hateboer pesca con un cross il centravanti nigeriano che di testa supera Gollini. Atalanta che ha preso fiducia e continua ad attaccare. Pasalic calcia a volo a rimorchio, palla fuori. Sbaglia tutto Zielinski che regala palla a Lookman, il nigeriano non riesce a calciare. Di Lorenzo con una mano, arriva il giallo. Ci prova Scalvini di testa da angolo, chiude Natan e salva. Nel Napoli entrano Elmas e Osimhen per Politano e Raspadori. Occasione per Pasalic che non riesce a trovare la conclusione con il destro. Giallo a Kolasinac per un fallo su Anguissa. Osimhen da fuori area, palla alta. Koopmeiners a botta sicura viene murato in area. De Ketelaere con il sinistro, termina in angolo la sfera. Entra Bonfanti per Kolasinac. Entrano anche Ostigard e Cajuste per Natan e Zielinski. Elmas! Errore di Carnesecchi con Osimhen che assiste Elmas per il nuova vantaggio del Napoli. Gasperini inserisce Scamacca e Muriel per Lookman e De Ketelaere. Muriel sterza e calcia, palla altissima. Termina il match, la decide Elmas!

IL TABELLINO DI ATALANTA NAPOLI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (31′ st Bonfanti); Zappacosta (33′ pt Hateboer), Koopmeiners, Ederson, Bakker (1′ st Ruggeri); Pasalic; De Ketelaere (39′ st Muriel), Lookman (39′ st Scamacca). A disp.: Musso, Rossi, Holm, Adopo, Zortea, Miranchuk. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (33′ st Ostigard), Olivera (38′ pt Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (33′ st Cajuste); Politano (18′ st Elmas), Raspadori (18′ st Osimhen), Kvaratskhelia. A disp.: Meret, Contini, Zanoli, Zerbin, Ostigard, Demme, Gaetano, Simeone. All.: Mazzarri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

MARCATORI: 44′ pt Kvaratskhelia (N), 7′ st Lookman (A), 34′ st Elmas.

NOTE: Ammoniti: Djimsiti, Kolasinac (A); Natan, Di Lorenzo (N). Recupero: 4′ pt; 5′ st.

