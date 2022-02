Video/ Atalanta Olympiakos (2-1) gol e highlights: Djimsiti da sogno! (Europa League)

VIDEO ATALANTA OLYMPIAKOS 2-1

Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta supera in rimonta l’Olympiakos per 2 a 1, le emozioni del match di Europa League sono disponibili nel video Atalanta Olympiakos 2-1. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Gasperini a prendere presto in mano il controllo delle operazioni nonostante la partenza arrembante effettuata dagli ospiti guidati dal tecnico Pedro Martins. I bergamaschi si affacciano pericolosamente in zona offensiva all’8′ quando la conclusione di Muriel, servito da Pezzella, finisce a lato dello specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi inisistono al 14′ quando Toloi e Malinovskyi mancano l’appuntamento col pallone sulla spizzata di Pasalic. I greci, un po’ a sorpresa, riescono a passare in vantaggio intorno al 16′ grazie alla rete messa a segno da Soares, capitalizzando l’assist offertogli da Masouras. Inefficace poi il nuovo squillo di Muriel al 24′, ben disinnescato da Vaclik tra i pali. Nel finale del primo tempo gli italiani si vedono annullare il gol dell’eventuale pareggio al 45′ quando Pessina viene pescato in posizione di fuorigioco sull’azione di Muriel, chiamata questa confermata anche dal VAR.

Nella ripresa la Dea dimostra subito di aver voglia di ripristinare l’equilibrio e forza alla parata in calcio d’angolo i biancorossi sul tiro del neo entrato Boga al 50′ oltre a trovare poi un altro corner con Malinovskyi al 54′. Il tempo passa e gli sforzi compiuti dai nerazzurri vengono premiati al 60′ dalla rete del pareggio firmata da Djimsiti, sfruttando nel migliore dei modi il calcio d’angolo battuto da Malinovskyi. Lo stesso Djimsiti completa immediatamente la doppietta personale che vale il sorpasso al 63′ con una conclusione precisa. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questa gara d’andata colloca l’Atalanta in una posizione nettamente favorevole rispetto all’Olympiakos in vista del ritorno e del passaggio del turno.

VIDEO ATALANTA OLYMPIAKOS: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Atalanta abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale registrato con il 66%, dato questo supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi: 572 su 682 contro 189 su 281. In fase offensiva i bergamaschi hanno saputo distinguersi tramite il 15 a 6 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Olympiakos è stata la squadra più scorretta della serata a causa dell’11 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro svizzero Sandro Schärer ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Pasalic, Demiral e Pezzella da un lato, Sokratis dall’altro.

VIDEO ATALANTA OLYMPIAKOS: TABELLINO

Atalanta-Olympiakos 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 16′ Soares(O); 60′, 63′ Djimsiti(A).

Assist: 16′ Masouras(O); 60′ Malinovskyi(A).

ATALANTA (3-4-2-1) – Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle(87′ Hateboer), De Roon(72′ Freuler), Pessina(46′ Koopmeiners), Pezzella; Malinovskyi(65′ Mihaila), Pasalic; Muriel(46′ Boga). Allenatore: Gasperini.

OLYMPIAKOS (3-4-3) – Vaclik; Papastathopoulous, Manolas, Cisse; Lala, M’Vila(85′ Bouchalakis), Camara, Reabciuk; Masouras(64′ Camara), Soares(72′ El Arabi), Onyekuru(85′ Rony Lopes). Allenatore: Pedro Martins.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera).

Ammoniti: 33′ Pasalic(A); 53′ Sokratis(O); 78′ Demiral(A); 90’+2′ Pezzella(A).

