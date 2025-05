VIDEO ATALANTA PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium di Bergamo il Parma ha la meglio sull’Atalanta in trasferta ed in rimonta per 3 a 2. In avvio di primo tempo la partita risulta avara di emozioni senza che nessuna delle due compagini crei reali pericoli alle rispettive difese avversarie. Tuttavia, il tecnico ospite Chivu si vede in ogni caso costretto a ricorrere ad una sostituzione prematura inserendo Bernabé al posto di Keita a causa di un infortunio già intorno al 9′.

Video Torino Roma (0-2)/ Gol e highlights: mister Ranieri saluta con un successo! (Serie A, 25 maggio 2025)

I ducali cominciano ad ingranare e tentano di mettere i brividi alla retroguardia avversaria fallendo diverse occasioni con Balogh di testa al 23′, con Bernabé al 24′ e pure con Sohm al 26′. I bergamaschi reagiscono con lo spunto impreciso di Retegui al 29′ e soprattutto trovando il gol che consente loro di spezzare l’equilibrio di partenza al 32′ per merito di Maldini, su suggerimento di Bellanova.

DIRETTA/ Venezia Juventus (risultato finale 2-3): bianconeri in Champions (25 maggio 2025)

Il raddoppio immediato arriva al 33′ e porta sempre la firma dello stesso Maldini, bravo a completare la doppietta personale su assist di Retegui. Nel secondo tempo i gialloblu ripartono con spirito rinnovato e la voglia di raggiungere la salvezza si traduce nel gol di Hainaut, segnato poco prima del 50′, che consente loro di ridurre il distacco mentre Sulemana sfiora poi il tris per i suoi al 52′.

I nerazzurri si salvano pure al 54′ sulla chance fallita da Pellegrino e Ondrejka manca un’occasione all’88’ prima di fare il bis che vale i tre punti per i suoi con l’aiuto di Bernabé al 90’+1′. Questo successo permette al Parma di toccare i 36 punti nella classifica finale della Serie A stagione 2024/2025 e di salvarsi rimanendo a giocare nel massimo campionato anche nella prossima annata calcistica mentre il KO conferma l’Atalanta a quota 74.

DIRETTA/ Udinese Fiorentina (risultato finale 2-2): viola in Conference (25 maggio 2025)

VIDEO ATALANTA PARMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS