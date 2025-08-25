Video Atalanta Pisa (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la prima giornata della Serie A 2025/2026.
VIDEO ATALANTA PISA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Alla New Balance Arena termina con un pareggio per 1 a 1 la sfida tutta nerazzurra fra Atalanta e Pisa. Nel primo tempo i toscani si rendono protagonista di un avvio di gara propositivo sebbene la conclusione di Tramoni sia troppo debole per insaccarsi in porta al 12′.
I lombardi rispondono con un paio di spunti altrettanto inefficaci tentati invece da Scalvini intorno al 14′ e da Maldini verso il 17′. Gli uomini di mister Gilardino spezzano l’equilibrio iniziale al 26′ tramite l’autogol del vantaggio firmato da Hien, che manda erroneamente la sfera alle spalle del suo portiere deviando un cross di Angori, e si disperano poi al 39′ quando Carnesecchi tiene a galla i suoi intervenendo provvidenzialmente sul tiro di Moreo.
Nel secondo tempo la Dea perviene subito alla rete del pareggio grazie all’azione vincente firmata da Scamacca, bravo nello sfruttare al meglio l’assist di Pasalic in apertura di ripresa al 50′. Nel finale l’azione personale di Djimsiti non viene finalizzata a dovere dallo stesso calciatore al 57′ ed il colpo di testa di Scamacca si infrange contro la traversa al 58′.
L’estremo difensore ospite Semper evita quindi il peggio sull’iniziativa di Maldini al 70′ e Krstovic, subentrato a Scamacca al 72′, non produce alcuna azione pericolosa davvero degna di nota. Un punto viene dunque assegnato sia all’Atalanta che per al Pisa dopo questo pari ed entrambe le formazioni cominciano a muoversi nella classifica della Serie A 2025/2026.