Video/ Atalanta Roma (2-1): highlights e gol, Dzeko non basta a Bergamo! (Serie A)

Nella 24^ giornata di Serie A, è mportante vittoria per l’Atalanta nello scontro diretto Champions contro la Roma, battuta 2-1 e ora indietro di 6 punti in classifica rispetto ai bergamaschi, che vantano anche lo scontro diretto favorevole considerando la vittoria dell’andata all’Olimpico. Esaminando con il video di Atalanta Roma, le azioni salienti, ecco che al 9′ orobici vicinissimi al vantaggio ma Gomez calcia addosso al portiere a tu per tu con Pau Lopez, quindi viene ammonito Mancini per un fallo su Ilicic. Giallo anche per Mkhitaryan, fallo tattico su Gomez, mentre su cross di Gosens una girata di Ilicic finisce di poco a lato. Il forcing atalantino continua con un’occasione per Toloi su pallone scodellato su punizione da Ilicic, ma allo scadere del primo tempo a trovare il vantaggio è la Roma: Palomino non riesce a controllare un retropassaggio facendosi sfuggire il pallone sul quale si avventa Dzeko, che vola palla al piede, si accentra e non lascia scampo a Gollini con lo specchio della porta spalancato.

LA RIPRESA

Palomino riscatta l’errore in apertura di ripresa: al 5′ angolo battuto da Gomez, torre di Djimsiti e deviazione sotto misura del difensore, al suo primo gol in campionato. Al 14′ primo cambio per Gasperini con Pasalic che prende il posto di Zapata. E’ la mossa giusta, l’Atalanta recupera un gran pallone al limite dell’area e proprio Pasalic con una conclusione a girare sotto l’incrocio dei pali ribalta definitivamente il risultato. La Roma è tramortita e non riesce a reagire, i cambi di Fonseca non producono reazione e l’Atalanta si prende una vittoria che fa sognare l’Europa dei grandi anche per la prossima stagione, miglior viatico per la storica sfida degli ottavi di Champions League di mercoledì contro il Valencia.

