Video/ Atalanta Roma (4-1) highlights e gol: Ilicic stordisce i giallorossi (Serie A)

Gasperini perde Papu Gomez e ritrova Ilicic: si può riassumere così il big match della 13^ giornata di Serie A tra Atalanta e Roma con i bergamaschi vittoriosi per 4-1, ma vale comunque la pena riavvolgere il nastro e dare un’occhiata al video con gli highlights e i gol della sfida che si è disputata al Gewiss Stadium di Bergamo. La gara si apre sotto i peggiori auspici per i padroni di casa che vengono trafitti da Dzeko quando non sono trascorsi nemmeno tre minuti dal fischio d’inizio del signor Di Bello. Mkhitaryan confeziona il suo sesto assist in campionato per la quinta rete dell’attaccante bosniaco che gode di troppa libertà al centro dell’area di rigore e non ci pensa due volte a punire la Dea che sembra essere rimasta negli spogliatoi. Spinazzola infatti per poco non segna il gol dell’ex con un pallonetto da fuori area che si infrange sul palo, uscita a dir poco avventata di Gollini che lascia la porta sguarnita, un invito a nozze per l’esterno di Paulo Fonseca tra i migliori in campo. Non è un caso che quando il numero 37 si spegne accusando inoltre un problema al quadricipite i giallorossi spariscono letteralmente dal campo lasciando la scena agli orobici. Che chiudono il primo tempo in crescendo, Gasperini capisce che l’inizio della ripresa è il momento ideale per gettare nella mischia Ilicic, il fantasista di Prijedor cambia completamente volto alla partita e trascina i suoi protagonisti di un secondo tempo da standing ovation. Sarà proprio il numero 72 a firmare l’assist per Zapata che a ridosso della prima ora di gioco butta giù la porta di Mirante. Gli ospiti non ne hanno più, si accende la spia della riserva per i capitolini, in particolare a Gosens che al 71’ si vede sbucare alle spalle Gosens che prende l’ascensore e lo sovrasta, il centrocampista olandese mette la freccia con un gran colpo di testa. Successivamente Veretout perde un pallone sanguinoso e lo regala al nuovo entrato Muriel che ringrazia e insacca per il tris. Dopo il clamoroso salvataggio sulla linea di Ibanez sul tentativo di Freuler, ci pensa lo scatenato sloveno a far calare il sipario con una serpentina ipnotica che vale il poker. Per la Roma si tratta del secondo KO in uno scontro diretto, la rosa è di altissima qualità tecnica e nessuno lo dubbie in metto, ma per ambire a grandi traguardi bisogna fare i punti anche con le big del campionato.

VIDEO ATALANTA ROMA 4-1, LE DICHIARAZIONI

Il primo a parlare dopo il triplice fischio è Duvan Zapata: “L’Atalanta è tornata? No, non siamo andati da nessuna parte, semplicemente venivamo da un periodo dove ci diceva tutto male e il pallone non voleva entrare nemmeno a cannonate. Non era facile ribaltare una partita come questa, complimenti a tutti, abbiamo giocato un secondo tempo di altissimo livello. Io sono un attaccante e il mio lavoro è fare gol, ovviamente è più importante che la squadra vinca ma ogni volta che segno è sempre una gioia immensa per me. Il Papu fa ancora parte del gruppo, è il nostro capitano e speriamo di riaverlo presto con noi”. Altra vittoria di prestigio conquistata dai ragazzi di Gian Piero Gasperini, queste le parole del tecnico: “Josip è un giocatore che ci fa compiere un grandissimo salto di qualità quando è al 100%, finora non aveva giocato malissimo ma era stato un po’ discontinuo alternando buoni momenti a qualche uscita a vuoto, anche in allenamento tendeva spesso a deprimersi quando non gli riusciva una giocata. Questa settimana invece ha lavorato in maniera strepitosa e lo si è visto in campo. Ovviamente anche gli altri ragazzi non sono stati da meno, in particolare Miranchuk che fino a qualche giorno fa aveva il Covid, oggi è entrato benissimo in partita. Sono veramente fiero di loro. Partita perfetta? Non direi proprio, nel primo tempo abbiamo preso gol dopo pochi minuti e sullo 0-1 abbiamo rischiato di incassarne un altro, sicuramente siamo stati molto più bravi nella ripresa. Papu Gomez? Non voglio parlarne, se ne occuperà la società, non potete farmi queste domande dopo aver pareggiato a casa della Juventus e aver rifilato un poker alla Roma”.

VIDEO ATALANTA ROMA 4-1, IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 4-1 (0-1)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero (46’ Palomino), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (89’ Mojica); Pessina (46’ Ilicic), Malinovskyi (81’ Miranchuk); Zapata (72’ Muriel). All. Gian Piero Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (81’ Carles Perez), Pellegrini (81’ Villar), Spinazzola (66’ Bruno Peres); Pedro (74’ Cristante), Mkhitaryan; Dzeko. All. Paulo Fonseca.



ARBITRO: Marco Di Bello.



AMMONITI: 35’ Pellegrini (R), 37’ Malinovskyi (A), 39’ Romero (A), 57’ Mirante (R), 64’ Mancini (R).



RECUPERO: 3’ pt e 0’ st.



MARCATORI: 3’ Dzeko (R), 59’ Zapata (A), 71’ Gosens (A), 73’ Muriel (A), 85’ Ilicic (A).





