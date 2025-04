VIDEO ATALANTA SAMPDORIA: DOMINIO DELLA DEA

Video Atalanta Sampdoria che si apre con il possesso per i bergamaschi che partono meglio. Con il passare dei minuti viene fuori anche l’Atalanta che si porta in vantaggio al minuto 7 con l’attaccante Cakolli. Il numero 9 si gira benissimo freddando il portiere, riuscendo anche a sbloccare la partita. La Sampdoria non attacca e l’Atalanta si presenta dagli undici metri con Simonetto che non sbaglia dal dischetto. Calcio di rigore fischiato dopo l’intervento irregolare di Balde su Bonanomi. Atalanta che si entusiasma in campo e cala anche il tris con la rete delle capitano Riccio. Primo tempo dominato dai Bergamaschi sopra di tre gol.

Nel secondo tempo poche emozioni in campo. L’Atalanta trova il poker con Fiogbe poco prima di uscire mentre nel finale di match la Sampdoria trova la rete con Patrignani. Sampdoria che perdendo retrocede in Primavera 2. Tanta delusione sui volti dei giovani giocatori doriani. Vince la Dea che sale a quota 46 punti in classifica.

VIDEO ATALANTA SAMPDORIA: GOL E HIGHLIGHTS