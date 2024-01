Video/ Atalanta Sassuolo (3-1) gol e highlights: la Dea passa il turno! (3 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA SASSUOLO: LA SINTESI

I primi venti minuti di Atalanta Sassuolo si sono caratterizzati per un ritmo molto intenso e una gara estremamente fisica. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande determinazione nel cercare di prendere il controllo del match, rendendo difficile la creazione di occasioni da rete. La durezza del confronto si è riflessa in diversi contrasti e interventi decisi da parte dei giocatori di entrambe le squadre. Nonostante le difficoltà nel trovare spazi, il Sassuolo è riuscito a creare una chiara occasione da rete attraverso Mulattieri. Tuttavia, il giocatore non è riuscito a sfruttare al meglio l’opportunità, mancando la conclusione o sbagliando nel momento decisivo. Questo potrebbe rivelarsi un momento cruciale nel contesto della partita, e il Sassuolo potrebbe rimpiangere di non aver capitalizzato su questa chance. La solidità difensiva delle due squadre è stata evidente, con entrambe che si sono impegnate nel respingere gli attacchi avversari. Il centrocampo ha svolto un ruolo importante nel controllare il gioco e nel cercare di stabilire la propria supremazia.

Al termine del primo tempo di Atalanta Sassuolo, la squadra di casa, l’Atalanta, si è portata in vantaggio grazie a un gol di Charles De Ketelaere. L’azione decisiva è stata orchestrata da Mario Pasalic, che ha fornito un preciso assist per De Ketelaere. Il giocatore dell’Atalanta è riuscito a superare la difesa avversaria e ha concluso con successo, siglando così il gol che ha portato la sua squadra in vantaggio per 1-0. Questo momento potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita, poiché l’Atalanta ha preso il controllo del punteggio. La squadra di casa cercherà probabilmente di gestire il vantaggio nel secondo tempo, mentre il Sassuolo sarà determinato a reagire e cercare di pareggiare la partita. La prestazione di De Ketelaere e Pasalic è stata cruciale per l’Atalanta, dimostrando la qualità dell’attacco della squadra. Resta da vedere come si svilupperà la seconda metà della partita e se il Sassuolo sarà in grado di rispondere al gol subito.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA SASSUOLO, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo della diretta di Atalanta Sassuolo, la squadra di casa ha colpito una traversa grazie a Miranchuk, sfiorando il raddoppio. Tuttavia, l’Atalanta è riuscita comunque ad ampliare il vantaggio poco dopo con un altro gol di Charles De Ketelaere. Il giocatore belga sembra essere determinante in questa partita, contribuendo sia al primo che al secondo gol della sua squadra. La capacità di Miranchuk di colpire la traversa evidenzia l’offensività dell’Atalanta, che sta cercando di consolidare la sua posizione di vantaggio. La dinamica della partita sembra essere fortemente a favore dell’Atalanta al momento, ma il Sassuolo avrà ancora del tempo per cercare di reagire. Resta da vedere come si evolveranno gli ultimi minuti della partita e se ci saranno ulteriori sviluppi nel punteggio.

Atalanta Sassuolo termina con un 3-0 che è la consacrazione ed è un risultato convincente che ha confermato la solidità e l’efficacia della squadra di casa. La partita è stata caratterizzata da una prima metà equilibrata, con entrambe le squadre impegnate in un gioco fisico e duro. Tuttavia, nel corso del primo tempo, l’Atalanta è riuscita a sbloccare il risultato grazie al gol di Charles De Ketelaere, sfruttando un lancio preciso di Mario Pasalic. Nel secondo tempo, l’Atalanta ha continuato a esercitare pressione sul Sassuolo, creando diverse opportunità da rete. Miranchuk ha colpito una traversa, dimostrando la pericolosità dell’attacco dell’Atalanta. Successivamente, Miranchuk è riuscito a segnare il terzo gol della partita al 71º minuto, consolidando il vantaggio e mettendo la partita fuori dalla portata del Sassuolo. La vittoria contribuirà sicuramente a migliorare la posizione dell’Atalanta in classifica, confermando le loro ambizioni nella competizione. D’altro canto, il Sassuolo dovrà analizzare la partita e cercare di ritrovare la forma per affrontare le sfide future. Concludendo, la partita è stata caratterizzata da momenti di intensità e spettacolo, offrendo ai tifosi un’esperienza emozionante di calcio di alto livello.

ATALANTA SASSUOLO, IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini (dal 29′ st Koopmeiners), Djimsiti, Kolasinac (dal 36′ st Palomino); Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (dal 29′ st Muriel), Miranchuk; De Ketelaere (dal 29′ st Scamacca). A disposizione: Bakker, Bonfanti, Carnesecchi, Hien, Koopmeiners, Mendicino, Musso, Muriel, Palomino, Rossi, Ruggeri, Scamacca, Zortea. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Viti (dal 1′ st Toljan), Ruan, Ferrari, Missori; Bajrami (dal 30′ st Boloca), Lipani (dal 39′ st Thorstvedt); Castillejo (dal 30′ st Laurienté), Ceide (dal 30′ st Pedersen), Volpato; Mulattieri. A disposizione: Pegolo, Consigli, Pedersen, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Toljan, Boloca, Loeffen, Kumi, Thorstvedt, Laurienté. Allenatore. Dionisi.

RETI: al 24′ pt De Ketelaere, al 18′ st De Ketelaere, al 26′ st Miranchuk, al 50′ st Boloca

AMMONIZIONI: Ceide

