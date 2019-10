Video/ Atalanta Shakhtar (1-2): highlights e gol. Solomon chiude il match al 95′

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano l’Atalanta mastica amaro venendo superata dallo Shakhtar Donetsk in trasferta ed in rimonta per 2 a 1. Come si vede nel video di Atalanta Shakhtar, nel primo tempo i bergamaschi sembrano riuscire a prendere in mano il controllo delle operazioni con due spunti interessanti in avvio da parte di Zapata e Pasalic. Mister Gasperini si dispera tuttavia al 16′ quando l’estremo difensore avversario Pyatov para il calcio di rigore battuto da Ilicic e concesso per fallo di Kryvtsov proprio ai danni dello sloveno. Al 28′ Pasalic coglie un palo ma ci pensa Zapata a spezzare l’equilibrio con un colpo di testa vincente al 28′, su assist dalla destra di Hateboer. Gli ospiti non si lasciano impressionare e, lentamente, crescono fino a pareggiare con Junior Moraes, su suggerimento di Alan Patrick, al 41′, oltre a sfiorare il possibile sorpasso già nel recupero al 45’+3′ con la traversa centrata da Marlos direttamente su calcio di punizione. Nel secondo tempo gli arancioneri continuano a proporre buone giocate ripetendo la porzione finale della frazione precedente mentre gli italiani sfiorano il nuovo vantaggio con Zapata intorno al 63′. Negli istanti finali della partita, ormai a tempo scaduto nel recupero al 90’+5′ nonostante fossero stati assegnati 4 minuti di recupero, Marlon gela San Siro su suggerimento di Dodo per la gioia degli ucraini. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono allo Shakhtar di salire a quota 3 nel girone C di Champions League mentre l’Atalanta non si muove, rimanendo ferma a zero punti in fondo alla classifica e rimediando la seconda sconfitta consecutiva in due gare.