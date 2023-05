Video/ Atalanta Spezia (3-2) gol e highlights: Muriel fa 100 in A e regala tre punti

VIDEO ATALANTA SPEZIA: TERZO SUCCESSO OROBICO DI FILA

Atalanta Spezia video gol e highlights della gara di Serie A vinta 3-2 dai padroni di casa. La sfida del Gewiss Stadium però non era iniziata nei migliore dei modi per gli orobici che dopo meno di venti minuti si sono trovati sotto nel punteggio in virtù di Gyasi, abile a ricevere da Bastoni e a tu per tu con Musso non deludere le aspettative. Secondo gol in campionato per l’ex Torino che proprio contro l’Atalanta all’andata aveva trovato il suo primo centro stagionale. La risposta dei ragazzi di Gasperini non si fa attendere e alla mezz’ora De Roon trova il jolly dalla distanza sfruttando una respinta sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Passano tre minuti dall’inizio della ripresa e Zappacosta fa un gol fotocopia: sfera raccolta da una deviazione spezzina su corner e conclusione potente e deviata che beffa Dragowski. L’Atalanta a quel punto vola sulle ali dell’entusiasmo e al 54′ Muriel sbroglia una situazione complicata di batti e ribatti con il gol del 3-1. La rete del colombiano, titolare al posto di Hojlund infortunato nel riscaldamento, è la numero 100 in Serie A per l’ex Udinese, Sampdoria e Fiorentina tra le altre. La gara però non è finita ed ecco che al 64′ Bourabia trova il modo di accorciare il risultato e riaprire la partita. All’ottantasettesimo brivido per il popolo bergamasco con la conclusione di Verde, subentrato nella ripresa, che si schianta contro la traversa consegnando di fatto i tre punti all’Atalanta.

VIDEO ATALANTA SPEZIA: ZAPPACOSTA DA IMPAZZIRE

Atalanta Spezia video gol e highlights del successo interno degli uomini di Gasperini che dopo Roma e Torino mettono a referto la terza vittoria di fila a cavallo tra aprile e maggio. Tra i mattatori della sfida sicuramente Zappacosta: non solo il gol per l’ex Torino, ma anche una prestazione devastante che fa ammattire Reca sulla fascia creando pericoli su pericoli. Una vera e propria spina nel fianco per lo Spezia. Ottima prova anche di Djimsiti che non tira mai indietro la gamba risultando attento e concentrato, in particolar modo in occasione della chance costruita da Shomurodov nel finale.

Tra le fila dello Spezia da lodare il solito grande impegno di Gyasi, arricchito anche da un gol che dopo diciotto minuti sembrava poter dare una piega diversa alla partita dei liguri. Da sottolineare l’ottimo ingresso di Verde che già con la Sampdoria, sempre da subentrato, era riuscito ad incidere segnano la rete del pari. Con l’Atalanta non fa gol ma ci va vicinissimo colpendo la traversa a tre giri di lancette dal triplice fischio.

VIDEO ATALANTA SPEZIA, IL TABELLINO

ATALANTA-SPEZIA 3-2

MARCATORI: 18’ Gyasi (S), 32’ De Roon (A), 3’ st Zappacosta (A), 9’ st Muriel (A), 19’ st Bourabia (S).

ATALANTA: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (22’ st Palomino (38’ st Demiral); Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle (47′ st Soppy); Pasalic (22’ st Ederson); Zapata, Muriel (22’ st Boga). All.: Gasperini

SPEZIA: Dragowski; Amian (21’ st Ferrer), Wisniewski, Nikoloau, Reca; Bourabia (38’ st Verde), Ampadu (12’ st Ekdal), Bastoni (12’ st Esposito); Agudelo (38’ st Krollis), Shomurodov, Gyasi. All.: Semplici

ARBITRO: Marinelli (sez. Tivoli)

AMMONITI: Ampadu, Bastoni, Agudelo (S)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA SPEZIA

