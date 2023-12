Video/ Atalanta Sporting (1-1) gol e highlights: a Scamacca risponde Edwards (30 novembre 2023)

VIDEO ATALANTA SPORTING 1-1

La partita tra Atalanta e Sporting Lisbona è iniziata con molta intensità, nonostante il risultato al momento sia di 0-0. Tuttavia, c’è stato un momento chiave nei primi venti minuti in cui un gol di Scamacca è stato annullato per fuorigioco grazie all’intervento del VAR. Al 15° minuto, Scamacca sembrava aver portato l’Atalanta in vantaggio con una precisa conclusione in rete. Tuttavia, l’entusiasmo è stato rapidamente frenato quando l’arbitro ha richiamato la decisione del VAR, rilevando una posizione di fuorigioco durante l’azione. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i giocatori, i tifosi e lo staff delle squadre. Nonostante l’annullamento, entrambe le squadre sembrano determinate a continuare a lottare per il controllo del gioco e per trovare la via del gol. La partita è ancora aperta, e con il livello di gioco mostrato finora, ci si può aspettare ulteriori emozioni nei minuti a venire.

Atalanta e Sporting Lisbona si è concluso con l’Atalanta in vantaggio per 1-0, grazie a una rete di Gianluca Scamacca. Scamacca ha siglato il gol decisivo al 35° minuto, mettendo a segno una conclusione precisa che ha superato il portiere avversario. L’Atalanta ha trovato il varco nella difesa avversaria e ha capitalizzato sull’opportunità, portandosi in vantaggio nella prima metà del match. Il Sporting Lisbona cercherà sicuramente di rispondere nella seconda metà della partita, mentre l’Atalanta cercherà di difendere il proprio vantaggio. La partita ha offerto già diversi momenti emozionanti, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a riscaldarsi nella seconda metà.

VIDEO ATALANTA SPORTING, IL SECONDO TEMPO

Continua con il secondo tempo Atalanta e Sporting Lisbona, un’incredibile ritorno degli ospiti nei primi venti minuti del secondo tempo. Il risultato è ora di 1-1 dopo il pareggio dei portoghesi realizzato da Edwards. Il gol di Edwards è giunto al 55° minuto, con una conclusione precisa che ha superato il portiere dell’Atalanta. La squadra portoghese ha dimostrato determinazione nel cercare di rientrare in gioco, e il pareggio è la giusta ricompensa per i loro sforzi. La partita è ora completamente aperta, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. L’Atalanta cercherà di rispondere al pareggio subito, mentre il Sporting Lisbona cercherà di capitalizzare sull’impulso positivo creato dal gol di Edwards. Gli spettatori possono aspettarsi ulteriori momenti emozionanti nei prossimi minuti mentre la battaglia si intensifica.

Atalanta e Sporting Lisbona si è conclusa con un pareggio 1-1, nonostante la possibilità per la Dea di portarsi in vantaggio. Il match ha visto emozioni fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre impegnate a cercare la vittoria. Il risultato è stato mantenuto in equilibrio nonostante gli sforzi di entrambe le squadre. Un momento chiave è stato quando Muriel dell’Atalanta ha avuto un’occasione per portare in vantaggio la sua squadra, ma la difesa avversaria e il portiere hanno risposto con determinazione, negando il gol. Il pareggio finale significa che entrambe le squadre ottengono un punto nella competizione. Nonostante il risultato, la partita è stata caratterizzata da momenti intensi e da un calcio di alto livello.

ATALANTA SPORTING, IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (dal 41′ st Bakker), Djimsiti, Kolasinac (dal 41′ st Holm); Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners (dal 24′ st Miranchuk); Lookman (dal 19′ st Pasalic), Scamacca (dal 19′ st Muriel). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo, Miranchuk, Cisse. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomandé, St. Juste (dal 36′ st Coates), Gonçalo Inacio; Ricardo Esgaio (dal 1′ st Catamo), Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Pedro Goncalves, Gyokeres, Francisco Trincao (dal 1′ st Edwards). A disposizione: Israel, Diogo Pinto, Coates, Edwards, Nuno Santos, Luis Neto, Dario Essugo Paulinho, Catamo, Eduardo Quaresma, Afonso Moreira. Allenatore: Ruben Amorim.

RETI: al 23′ pt Scamacca, al 12′ st Edwards

AMMONIZIONI: Gonçalo Inacio, Lookman, Scalvini, Kolasinac, de Roon

