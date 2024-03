Video/ Atalanta Sporting Lisbona (2-1) gol e highlights: Scamacca! (Europa League, 14 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA SPORTING LISBONA: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta supera lo Sporting Lisbona per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gasperini partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 3′ quando Scamacca va alla conclusione ma Israel para senza troppe difficoltà. I minuti scorrono sul cronometro ed i bergamaschi insistono spingendosi in attacco all’11’ con la giocata insidiosa di Berat Djimsiti, che manda la sfera contro la traversa prima di finire oltre la linea di fondo campo, ed al 14′ con uno spunto di Sead Kolasinac, sparando largo di pochissimo.

Nel finale della prima frazione di gioco gli ospiti guidati dal tecnico Amorim riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Gonçalves, su assist del suo compagno Gyokeres ma anche costretto poi al cambio con Braganca per infortunio già al 36′. I nerazzurri cercano di ripristinare l’equilibrio fallendo una buon opportunità con Holm al 39′. Nella ripresa la Dea ricomincia alla grande la sfida riuscendo infatti a trovare il gol del pareggio immediatamente al 46′ per merito di Ademola Lookman, capitalizzando nel migliore dei modi l’assist del collega Ederson. Al 56′ lo Sporting protesta con l’arbitro per un presunto contatto irregolare non sanzionato in area atalantina.

Nell’ultima parte dell’incontro Scamacca sigla il gol del raddoppio definitivo che vale il passaggio del turno al 59′ con l’aiuto di Miranchuk. I biancoverdi sfiorano il pari e dunque i supplementari con due opportunità fallite da Paulinho tra l’87’ ed il 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svizzero Sandro Schäre ha estratto il cartellino giallo una sola volta per ammonire solamente Holm tra i calciatori della compagine italiana. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette all’Atalanta, anche in virtù dell’1 a 1 maturato all’andata, di qualificarsi ai quarti di finale dell’Europa League mentre lo Sporting Lisbona viene invece eliminato dal torneo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

Atalanta-Sporting Lisbona 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Gonçalves(S); 46′ Lookman(A); 59′ Scamacca(A).

Assist: 33′ Gyokeres(S); 46′ Ederson(A); 59′ Miranchuk(A).

ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Djmsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson(64′ Koopmeiners), Bakker(46′ Zappacosta); Al. Miranchuk(76′ Pasalic), Lookman(85′ Touré); Scamacca(64′ De Ketelaere). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Ruggeri, Adopo, Hateober, Scalvini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3) – Israel; St. Juste(74′ Quaresma), Diomande, Gonçalo Inacio; Ricardo Esgaio(61′ Catamo), M. Hjulmand, Pedro Gonçalves(36′ Braganca), Matheus Reis(61′ Nuno Santos); M. Edwards, Gyokeres, Trincao(74′ Paulinho). A disp.: Pinto, Silva, Coates, Neto, Fresneda, Pontelo, Koindredi. Allenatore: Ruben Amorim.

Arbitro: Sandro Schäre (Svizzera).

Ammoniti: 78′ Holm(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA SPORTING LISBONA













