Video/ Atalanta Torino (4-4), gli highlights: festival del gol a Bergamo!

Con l’Atalanta in campo è impossibile annoiarsi, assieme al Torino la Dea ha dato vita a una partita schizofrenica che si è conclusa sul punteggio di 4-4. Gli orobici non riescono a scavalcare Fiorentina e Lazio e rimangono all’ottavo posto in classifica, pur essendo praticamente salva e tagliata fuori da qualsiasi discorso riguardante l’Europa, i granata non si sono tirati di certo indietro, anzi. Sono stati proprio loro a sbloccare la contesa nelle fasi iniziali con il gol di Sanabria, abile a sfruttare l’assist di Praet che aveva vinto un contrasto con Djimsiti. La reazione dei padroni di casa – che protestavano per un fallo non sanzionato – non tarda ad arrivare, al quarto d’ora Zappacosta si scontra con Rodriguez e l’arbitro Abisso non ci pensa due volte a indicare il dischetto. Muriel non sbaglia e pareggia i conti, sulle ali dell’entusiasmo i bergamaschi continuano ad attaccare e sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina De Roon la piazza all’angolino per il sorpasso. A rimettere in carreggiata gli ospiti ci pensa comunque il direttore di gara, il contatto tra Freuler e Sanabria viene giudicato falloso e il fischietto di Palermo decreta il secondo penalty della serata, che sembra decisamente generoso. Dagli undici metri Lukic vince il duello con Musso e firma il due pari. Nella ripresa le due squadre danno l’impressione di gestire senza strafare, invece improvvisamente Pobega sfonda in area e viene abbattuto da Toloi. Il numero 10 di Juric fa doppietta e riporta avanti il Toro che poco dopo cala addirittura il poker con lo sfortunato autogol di Freuler. Non finisce ovviamente qui, il nuovo entrato Pasalic accorcia le distanze e riaccende il Gewiss Stadium che torna a sperare nella rimonta. Rimonta che si concretizza quando Zima allarga il braccio per intercettare il tiro di Demiral, dopo la segnalazione del VAR e l’on-field-review viene assegnato il quarto calcio rigore del match, se non è un record poco ci manca. Vanja non riesce a intercettare il tiro di Muriel, il colombiano fa doppietta e restituisce il sorriso ai suoi tifosi che comunque speravano in un risultato diverso, anche alla luce del clamoroso KO dei viola contro l’Udinese. Bocciata nettamente la direzione di Abisso le cui decisioni hanno scontentato tutti, in un modo o nell’altro, e hanno rischiato di rovinare uno dei match più belli del campionato.

VIDEO ATALANTA TORINO 4-4, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino: “E’ stata una partita fantastica con tanti colpi di scena e molti spunti di interesse a livello tecnico. Certo, sul 4 a 2 potevamo gestire meglio la situazione e invece ci siamo fatti bucare troppo facilmente. Di certo il pubblico si è divertito molto e io sono pienamente soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato questi 90 minuti. Mi spiace solo per il risultato”. Prosegue il silenzio stampa di Gian Piero Gasperini che rifiuta di rilasciare dichiarazioni e rispondere alle domande dei cronisti, perciò ancora una volta a esporsi è Tullio Gritti, allenatore in seconda dell’Atalanta: “Oggi speravamo di vincere ma bisognava mettere in preventivo che il Torino ci avrebbe creato non pochi problemi. E’ venuta fuori una bellissima partita, magari il pubblico da casa si sarà esaltato, ma per noi sono due punti persi, siamo stati comunque bravi a raddrizzarla visto che eravamo sotto di due gol. Contenti dell’arbitraggio? No comment, non è la prima volta che veniamo danneggiati, forse diamo fastidio a qualcuno se stiamo così in alto”.

VIDEO ATALANTA TORINO 4-4, IL TABELLINO

ATALANTA-TORINO 4-4 (2-2)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (68’ Demiral), Djimsiti (46’ Toloi), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (68’ Pasalic), Zappacosta; Pessina (68’ Boga); Zapata (78’ Malinovskyi), Muriel. All. Gian Piero Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Zima (84’ Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (59’ Pobega), Lukic, Ola Aina; Praet (85’ Seck), Pjaca (31’ Brekalo); Sanabria (85’ Pellegri). All. Ivan Juric.

ARBITRO: Rosario Abisso (Sez. di Palermo).

AMMONITI: 35’ Freuler (A), 52’ Lukic (T), 69’ Pasalic (A), 83’ Zima (T).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 4’ Sanabria (T), 18’ rig. e 84’ rig. Muriel (A), 23’ De Roon (A), 36’ rig. e 63’ rig. Lukic (T), 67’ aut. Freuler (T), 78’ Pasalic (A).

