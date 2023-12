Video/ Atalanta U23 Arzignano (0-0) highlights: Vismara salva gli orobici (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA ARZIGNANO: LA SINTESI

L’Atalanta U23 si ferma in casa contro l’Arzignano che ha disputato un ottimo match. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Ci prova Di Serio, ottimo l’anticipo di Casini. Ghislandi prova a servire Palestra, servizio lungo. Mendicino ci prova dalla lunga distanza ma non trova la porta. Palestra in mezzo per Cisse, tiro al volo, Milillo risponde presente. Piana è il primo ammonito della gara. Taglio di Palestra che serve Ghislandi, la sua conclusione viene controllata senza problemi dal portiere avversario. Parigi per Grandolfo, da buona posizione la mette fuori! Grandolfo prova l’assist, bravo Varnier in anticipo. La prima frazione termina a reti bianche.

Inizia la ripresa tra Atalanta U23 e Arzignano. Parigi la mette in mezzo, Vismara devia la sfera con Di Serio che spazza sulla linea! Grandolfo ci prova di testa, palla fuori. Pallone per Cisse in area, controllo da dimenticare. Grandissima parata di Vismara! Prima salva su Piana e poi sul tiro da fuori area su Barba. Mallamo prova a servire Palestra, servizio lungo. Barba esce per infortunio, entra Zanon. Parigi per Zanon che non riesce nell’affondo. Cortinovis si prende il giallo dopo una trattenuta. Il match termina a reti bianche.

IL TABELLINO DI ATALANTA ARZIGNANO

ATALANTA U23: Vismara P. (Portiere), Varnier M., Berto G. (dal 18′ st Solcia D.), Del Lungo T., Palestra M., Mallamo A., Mendicino L. (dal 23′ st Awua T.), Ghislandi D. (dal 40′ st Regonesi I.), Capone C. (dal 23′ st De Nipoti T.), Cisse M., Di Serio G. (dal 40′ st Cortinovis A.). A disposizione: Avogadri L. (Portiere), Ceresoli A., Chiwisa M., Gelmi L. (Portiere), Italen J., Muhameti E.

ARZIGNANO: Boseggia E. (Portiere), Gemignani A., Piana L., Milillo A., Davi F. (dal 36′ st Cariolato F.), Casini R. (dal 24′ st Bernardi E.), Bordo L., Barba G. (dal 33′ st Zanon M.), Lunghi A., Parigi G., Grandolfo F.. A disposizione: Balde I., Boffelli A., Campesan E., Canato F., Cazzadori D., Centis A., Molnar I., Pigozzo R. (Portiere)

Ammonizioni: al 45’+3 st Cortinovis A. (Atalanta U23) al 21′ pt Piana L. (Arzignano), al 13′ st Parigi G. (Arzignano), al 34′ st Grandolfo F. (Arzignano).

