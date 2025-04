VIDEO ATALANTA U23 ARZIGNANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Caravaggio l’Arzignano si impone in trasferta per 3 a 1 contro l’Atalanta U23. Nel primo tempo i Grifoni cercano immediatamente di mettere le cose in chiaro con Benedetti che si fa parare un conclusione in corner da Vismara al 7′.

La strada si fa terribilmente in salita poi per i bergamaschi quando al 10′ Boffelli spezza l’equilibrio di partenza trasformando il calcio di rigore assegnato per il fallo commesso da Panada, espulso con un rosso diretto nella circostanza, nei confronti di Barba. Il raddoppio arriva poi al 20′ con la rete firmata da Benedetti, protagonista di una conclusione vincente scoccata a ridosso dell’area di rigore ma il suo collega Boffelli viene quindi sostituito da Toniolo a causa di un infortunio al 31′.

I giovani della Dea riducono in ogni caso il distacco con il gol di Bergonzi al 38′ e sfiorano soltanto il potenziale raddoppio con Bernasconi al 43′. Nel secondo tempo il solito estremo difensore ospite Manfrin evita il peggio pure sul colpo di testa di Orbic al 61′. Nel finale i giallocelesti chiudono i conti una volta per tutte con la rete del tris sfornata da Jallow al 78′ tramite un colpo di tacco.

I ragazzi di mister Modesto sono anche sfortunati nel centrare soltanto il palo con Scheffer all’86’. Questa vittoria si traduce in tre nuovi punti per l’Arzignano che raggiunge così quota 50 nella classifica del girone A di Serie C stagione 2024/2025. La sconfitta vuol dire invece rimanere bloccata a con i suoi cinquantaquattro punti per l’Atalanta Under 23.

VIDEO ATALANTA U23 ARZIGNANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS