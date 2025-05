Comincia senza grandi acuti Atalanta U23 Audace Cerignola, tanto giro palla per i nerazzurri che però risulta sterile visto che i pugliesi si difendono in maniera certosina e non lasciano grandi spazi per le cavalcate bergamasche. Unico tiro in porta per Panada, che ci prova da fuori ma il la conclusione finisce facile preda del portiere.

Incredibile quello che succede a pochi minuti dal duplice fischio arbitrale, abbiamo un cross di Musso che dalla sua area di competenza trova facilmente dentro l’area Cuppone. La punta è a tu per tu con Vismara, sceglie di colpire il pallone di prima ma l’estremo difensore è bravo a murare la porta mandando il in corner. Occasione migliore di questo primo tempo.

ATALANTA U23 AUDACE CERIGNOLA, IL SECONDO TEMPO

Termina 0-0 il match tra Atalanta U23 e Audace Cerignola, al termine di una gara equilibrata, molto bloccata sul piano tattico e con poche vere occasioni da gol. È un pareggio che rispecchia fedelmente l’andamento complessivo della sfida, in cui entrambe le squadre si sono mostrate ordinate ma poco incisive negli ultimi metri. Nel primo tempo il possesso palla è stato prevalentemente dei nerazzurri, ma sterile, con l’Audace ben organizzata nel chiudere gli spazi.

L’occasione più grande della prima frazione, però, è proprio degli ospiti: Russo serve un pallone perfetto a Cuppone, che si trova a tu per tu con Vismara ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore orobico, autore di un salvataggio decisivo. Nella ripresa l’Atalanta U23 alza i ritmi e sfiora il vantaggio con Vlahovic: sugli sviluppi di un corner colpisce di testa, trova la prima respinta del portiere e poi ci riprova sulla ribattuta, ma ancora una volta si vede negare il gol da un intervento miracoloso dell’estremo difensore pugliese.

