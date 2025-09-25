Video Atalanta U23 Crotone (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO ATALANTA U23 CROTONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Comunale di Caravaggio il Crotone si impone sull’Atalanta U23 vincendo in trasferta per 2 a 1. Nel primo tempo gli uomini guidati dal tecnico Emilio Longo cercano immediatamente di dettare legge con Gomez che spara alto su calcio piazzato all’11’ e mister Salvatore Bocchetti sostituisce invece Ghislandi con Berto già verso il 13′ fra i suoi ragazzi.
E’ ancora Gomez a mettere i brividi alla retroguardia avversaria con un colpo di testa parato da Vismara al 29′ ed i lombardi si disperano invece al 37′ quando viene segnalato fuorigioco in occasione della rete annullata e siglata da Vavassori. I pitagorici non concretizzano come vorrebbero quindi con al 40′ con Zunno, al 42′ con Gomez ed al 44′ con Murano.
In avvio di secondo tempo gli Squali si rivelano di nuovo imprecisi di testa con Piovanello al 58′. Nel finale bisogna assistere alle altre chances fallite al 62′ da Cargnelutti ed al 69′ da Gomez prima che Zunno spezzi l’equilibrio in favore del Crotone con l’aiuto di Sandri al 71′.
Il pari bergamasco di Berto, letale di testa su assist di Cortinovis al 78′, è solo momentaneo poichè è il solito Gomez ad andare a segno su cross di Groppelli con un altro colpo di testa vincente al’87’. Questo punteggio consegna tre punti al Crotone che raggiunge così quota 11 nella graduatoria del girone C.
L’avvio di questa Serie C per la stagione 2025/2026 si sta invece dimostrando abbastanza complesso per i ragazzi dell’Atalanta U23 che con questa sconfitta restano appunto bloccati a quattro punti.