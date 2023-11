Video/ Atalanta U23 Fiorenzuola (1-0) gol e highlights: Ceresoli decide la gara (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA U23 FIORENZUOLA: SINTESI

L’Atalanta U23 vince di misura sul Fiorenzuola grazie alla rete siglata da Ceresoli. Sbaglia tutto Solcia, recupera la sfera Morello che la mette in mezzo per Ceravolo, grandissima risposta di Vismara. Mallamo ci prova da punizione ma non trova la porta. Ceravolo per Morello, tiro fuori. Di Serio calcia a botta sicura, Bondioli chiude tutto. Problema alla caviglia per Mallamo che deve lasciare il campo, al suo posto entra Roaldsøy. Termina la prima frazione di gara.

Anelli di testa coglie la traversa! Ceresoli! Padroni di casa avanti! Di Serio trova Ceresoli tutto solo in area, controllo e tiro vincente. Di Serio da fuori area, palla fuori di poco. Calcia Capone, la sfera viene deviata da Potop e termina sulla traversa! Morello in mezzo per Alberti che di testa non trova la porta. Roaldsøy parte in contropiede e spreca la rete del raddoppio! Termina il match, vincono i padroni di casa.

IL TABELLINO DI ATALANTA U23 FIORENZUOLA

RETI: 51′ Ceresoli

ATALANTA U23 (3-4-1-2):

Vismara; Solcia, Masi, Del Lungo; Palestra, Gyabuaa (79′ Mendicino), Awua, Ceresoli; Mallamo (43′ Roaldsøy); Di Serio (80′ Cisse), Capone (87′ Chiwisa).

A disp. Gelmi, Avogadri, Berto, Muhameti, Regonesi, Rosa.

All. Francesco Modesto.

FIORENZUOLA (4-3-3):

Sorzi; Oddi, Potop, Bondioli, Sussi; Di Gesù, Nelli (54′ Di Quinzio), Beretta; Anelli (61′ Omoregbe), Ceravolo (62′ Alberti), Morello.

A disp. Guadagno, Grisendi, Gentile, Stronati,Seck, Oneto, Coghetto, Silvestro, Cremonesi, Musatti, Kenzin.

All. Francesco Turrini.

Arbitro: Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo.

Assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo.

Quarto ufficiale: Davide Albano di Venezia

NOTE: Ammoniti Gyabuaa (A), Roaldsøy (A)

Recupero: 3′; 6′

