Video/ Atalanta U23 Padova (0-1) gol e highlights: Varas piega gli orobici (9 dicembre 2023)

L’Atalanta U23 cade contro il Padova che trova la rete decisiva grazie a Varas. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Di Serio ci prova da fuori area, Donnarumma blocca senza problemi. Italeng prova la spizzata di testa, Donnarumma blocca senza problemi. Solcia crossa in mezzo. Italeng di testa non inquadra la porta. Mallamo è il primo ammonito della gara. Varas! La sblocca il Padova! Punizione di Radrezza e tocco vincente di Varas. Conclusione velenosa di Radrezza, Vismara è attento. Termina la prima frazione di gara.

Palestra ci prova da fuori area, Donnarumma blocca. Prima Capone e poi Palestra, Donnarumma compie due grandi parate. Fusi mette un pallone invitante in mezzo, non ci arriva nessun compagno di squadra. Liguori entra in area e calcia, palla fuori di poco! Quindici minuti alla fine, Atalanta che attacca a pieno organico. Delli Carri calcia da fuori area, tiro da dimenticare. Salvataggio di Delli Carri sulla linea! Espulso Di Serio per somma di ammonizione, Atalanta che chiuderà in dieci uomini. Termina il match.

ATALANTA U23: Vismara P., Ghislandi D., Varnier M., Solcia D. (dal 38′ st Berto G.), Palestra M., Gyabuaa M. (dal 38′ st Sidibe A.), Cortinovis A. (dal 1′ st De Nipoti T.), Ceresoli A., Mallamo A. (dal 1′ st Awua T.), Italen J. (dal 1′ st Capone C.), Di Serio G.. A disposizione: Avogadri L., Gelmi L., Chiwisa M., Falleni A., Muhameti E., Regonesi I.

PADOVA: Donnarumma A., Belli F., Crescenzi L., Delli Carri F., Capelli A. (dal 23′ st Kirwan N.), Fusi P. (dal 23′ st Bianchi N.), Radrezza I., Varas K. (dal 43′ st Dezi J.), Villa L. (dal 29′ st Favale G.), Bortolussi M. (dal 29′ st Palombi S.), Liguori M.. A disposizione: Mangiaracina P., Zanellati A., Calabrese B., Granata A., Perrotta M., Toldo A.

Reti: al 30′ pt Varas K. (Padova) .

Ammonizioni: al 28′ pt Mallamo A. (Atalanta U23), al 35′ pt Solcia D. (Atalanta U23), al 44′ pt Di Serio G. (Atalanta U23), al 45’+1 pt Ceresoli A. (Atalanta U23) al 12′ st Crescenzi L. (Padova).

Espulsioni: al 45’+2 st Di Serio G. (Atalanta U23).

