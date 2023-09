Video/ Atalanta U23 Pro Vercelli (2-0) gol e highlights: vittoria orobica! (Serie C girone A 5^ giornata)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA U23 PRO VERCELLI (2-0): LA PARTITA

L’Atalanta U23 vince anche contro la Pro Vercelli e continua a stupire, conquistando altri 3 punti preziosi al termine di questa gara valida per la quinta giornata del Girone A del campionato di Serie C. Succede tutto nel primo tempo, dove i nerazzurri la sbloccano dopo neanche 4 minuti: Bernasconi si inserisce con i giusti tempi in area di rigore, fa irruzione tra le maglie bianche e di controbalzo effettua una conclusione precisa ed imparabile per il portiere avversario. Palla all’angolino. I piemontesi provano a reagire, e lo fanno con Maggio, il più vivace, ma la sua conclusione insidiosa da fuori area viene parata non con qualche difficoltà da Vismara, che legge il rimbalzo.

Nel momento migliore delle Bianche Casacche, al 41esimo, arriva il raddoppio: punizione insidiosa calciata forte in area, che rimbalza davanti a Sassi e termina in rete. Il portiere della formazione piemontese valuta male la traiettoria, probabilmente aspettandosi un tocco, e rimane beffato. Errore grave. Gol attribuito a Mallamo. Nel secondo tempo la Pro prova un assedio per recuperare lo svantaggio, ma sono gli orobici a confezionare l’azione più pericolosa: Solcia accompagna l’azione offensiva, si propone al limite dell’area e fa partire una rasoiata improvvisa e insidiosa che sbatte sul palo interno ed attraversa tutta la linea di porta. Termina 2-0.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA U23 PRO VERCELLI (2-0): TABELLINO

ATALANTA U23: Vismara P., Bonfanti G., Solcia D., Bernasconi L., Palestra M. (dal 35′ st Mora C.), Sidibe A. (dal 12′ st Chiwisa M.), Awua T., Ceresoli A., Mallamo A. (dal 43′ st Pagani F.), De Nipoti T. (dal 12′ st Cortinovis A.), Di Serio G. (dal 44′ st Italen J.). A disposizione: Avogadri L., Gelmi L., Berto G., Capone C., Colombo M., Mendicino L., Roaldsoy A.

PRO VERCELLI: Sassi J., Iezzi R., Parodi G., Camigliano A., Sarzi D. (dal 14′ st Rodio F.), Iotti I. (dal 22′ st Comi G.), Santoro S., Contaldo F. (dal 13′ st Emmanuello S.), Maggio M., Nepi A., Condello S. (dal 13′ st Niang O.). A disposizione: Rizzo M. Vaccarezza N., Valentini A., Carosso A., Fiumano F., Forte M., Gheza F., Haoudi H., Pesce A., Rutigliano C., Seck M., Sibilio R.

Reti: al 4′ pt Bernasconi L. (Atalanta U23) , al 41′ pt Mallamo A. (Atalanta U23) . Ammonizioni: al 17′ pt Mallamo A. (Atalanta U23), al 20′ pt Sidibe A. (Atalanta U23), al 34′ st Cortinovis A. (Atalanta U23), al 39′ st Vismara P. (Atalanta U23) al 7′ st Santoro S. (Pro Vercelli).

