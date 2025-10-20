Video Atalanta U23 Trapani (2-0): gol e highlights della sfida valida per il decimo turno del girone C della Serie C

VIDEO ATALANTA U23 TRAPANI (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Atalanta U23 Trapani, gol e highlights: allo stadio Comunale di Caravaggio la formazione di Salvatore Bocchetti vince ancora e prosegue nella sua risalita della classifica del girone C della Serie C. Il 2-0 rifilato alla formazione siciliana, in crisi d’identità e bisognosa di punti vista la zavorra del -8 in classifica, non racconta bene del dominio della formazione giovanile orobica: infatti la gara era già chiusa già a fine primo tempo, quando Benedetti si faceva espellere per un fallo di reazione in pieno recupero e lasciando i granata in dieci uomini per tutto il corso di una ripresa che si è trasformata in pura accademia.

Video Benevento Potenza (2-0)/ Gol e highlights: i sanniti tornano in vetta! (Serie C, 19 ottobre 2025)

Infatti, a decidere il match era stato ancora prima il letale uno-due firmato tra il 9′ e il 16′ dalla perla di Manzoni e da Levak: un doppio montante che ha tramortito l’undici di Salvatore Aronica. Solo una chance per Ciotti al 19′ ha rischiato di riaprire la contesa, poi era Galeotti ad evitare in un paio di occasioni il tracollo ai suoi e quel tris sfiorato da Misitano e Ghislandi (che errore) nel primo tempo e da Mencaraglia nella ripresa. Con questi tre punti l’Atalanta U23 dà continuità alla vittoria di Cosenza e va a quota 11; il Trapani, meglio paradossalmente in inferiorità numerica e nell’inutile secondo tempo, resta invece a 6 punti in zona play-out.

Video Lumezzane Trento (1-1)/ Gol e highlights: Caccavo replica a Giannotti! (Serie C, 19 ottobre 2025)

VIDEO ATALANTA U23 TRAPANI (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Comi, Navarro, Guerini (90’+1 Tornaghi); Steffanoni, Mencaraglia (63’ Lonardo), Levak, Ghislandi (64’ Riccio); Manzoni, Vavassori (78’ Camara); Misitano (79’ Cissè). A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Berto, Pounga, Colombo, Idele, Fiogbe. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Pirrello (46’ Ciuferri), Negro, Stramaccioni (87’ Salines); Kirwan, Celeghin, Di Noia (59’ Marcolini), Benedetti; Ciotti, Fischnaller (69’ Canotto); Grandolfo (58’ Podrini). A disposizione: Sposito, Giron, La Sorsa, Carriero, Motoc, Palmieri, Marcolini. Allenatore: Salvatore Aronica.

DIRETTA/ Lecco Brescia (risultato finale 0-1): sorride Aimo Diana! (19 ottobre 2025)

Reti: 9’ Manzoni (A), 16’ Levak (A).

Ammoniti: Ciotti (T), Di Noia (T), Kirwan (T), Galeotti (T), Camara (A).

Espulso: Benedetti (T) al 45’+2.