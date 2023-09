Video/ Atalanta U23 Virtus Verona (2-3) gol e highlights: Casarotto lancia gli scaligeri! (Serie C girone A)

VIDEO ATALANTA U23 VIRTUS VERONA (2-3): LA PARTITA

Esordio beffardo in Serie C tra i professionisti per l’Atalanta U23: nel match inaugurale del Girone A della Serie C 2023/2024 la formazione orobica esce sconfitta tra le ‘mura’ amiche dello Stadio “Città di Gorgonzola”, cedendo il passo alla Virtus Verona (2-3) ma ben figurando. Partita molto divertente e con tante emozioni quella tra i nerazzurri allenati da Francesco Modesto e la compagine scaligera di Luigi Fresco: dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Cissé al 15′ e la gran parata di Sibi che nega ai padroni di casa il raddoppio, ecco nel finale di frazione il primo gol su Casarotto, bravo a sfruttare magistralmente un calcio di punizione concesso con ingenuità dagli avversari.

Smaltita la beffa del pareggio arrivato nel recupero, l’Atalanta rientra con buon piglio in campo e va di nuovo vicina alla rete del vantaggio con Cortinovis (ancora bravo l’estremo difensore rossoblu a salvare i suoi). Poi, al 61′, è Casarotto a firmare il sorpasso e la doppietta personale con un bello spunto: ma in casa bergamasca piove sul bagnato dato che, subito dopo, Palestra rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Gara finita? All’apparenza sì, specialmente quando pure Manfrini si esibisce in una prodezza balistica su punizione al 76′ e fa tris. Ma gli ospiti non hanno fatto i conti con Italeng che al 92′ si procura e trasforma il penalty del 2-3, rendendo il lungo recupero uno psicodramma mancato per i veronesi che rischiano pure il pari beffa quando Solcia e Mallamo sfiorano il gol tra il 96′ e il 97′. Alla fine la spunta la Virtus Verona che conquista, tutto sommato con merito, i primi tre punti della sua stagione: beffa per l’Atalanta U23 che avrebbe potuto portare a casa almeno un punto ma può guardare al prosieguo del torneo con fiducia.

VIDEO ATALANTA U23 VIRTUS VERONA (2-3): IL TABELLINO

ATALANTA U23: Vismara, Palestra Mendicino, Bonfanti (74′ Ghislandi), Cisse, Solcia, Sidibe (56′ Di Serio), Ceresoli, Masi, Cortinovis (56′ Mallamo), Awua (71′ Italeng). A disposizione: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Vavassori, Regonesi, Colombo, Bernasconi, Chiwisa. Allenatore: Francesco Modesto.

VIRTUS VERONA: Sibi, Mazzolo (81′ Ntube), Cellai, Casarotto (84′ Menato), Danti, Zarpelloni (67′ Manfrin), Gomez (67′ Toffanin), Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic (46′ Nalini). A disposizione: Zecchin, Voltan, Mehic, Begheldo, Zigoni, Lodovici, Ambrosi. Allenatore: Luigi Fresco.

Reti: 15′ Cisse (A), 45′ e 61′ Casarotto (VV), 76′ Manfrin (VV), 92′ rig. Italeng (A).

Ammoniti: Awua (A), Solcia (A), Palestra (A), Mazzolo (VV), Mallamo (A), Danti (VV).

Espulso: Palestra al 63′ (A).

