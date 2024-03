Video/ Atalanta Under 23 Novara (0-0) e highlights: nessun gol (2 marzo 2024)

VIDEO E HIGHLIGHTS ATALANTA UNDER 23 NOVARA (0-0): LA PARTITA

È terminata in parità la sfida tra Novara e Atalanta Under 23, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie C, girone A. Gli Azzurri allenati da mister Gattuso hanno giocato una partita molto attenta e per tutti i novanta minuti di gioco hanno saputo tener a una delle squadre più in forma del campionato che al momento occupano la quarta posizione in classifica. Nel primo tempo è il Novara a farsi preferire, ma Pardel difende con i denti la porta nerazzurra negando il gol con due interventi provvidenziali a Bertoncini dopo sette minuti e a Calcagni poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa l’Atalanta Under 23 scende in campo con piglio più propositivo e al 65’ sfiora il gol con Capone che dalla distanza calcia con precisione, ma il suo tiro è deviato in calcio d’angolo. Di fatto è l’unica azione di una partita molto equilibrata che giunge al triplice fischio senza ulteriori emozioni. Il Novara sale così a quota 31 punti rosicchiando un punto alla Pergolettese sconfitta dall’Alessandria. I bergamaschi, invece, si portano a quota 47 punti, in piena zona play-off.

DIRETTA/ Atalanta U23 Novara (risultato finale 0-0): pareggio con poche emozioni (Serie C, oggi 2 marzo 2024)

VIDEO E HIGHLIGHTS ATALANTA UNDER 23 NOVARA (0-0): IL TABELLINO

ATALANTA UNDER 23: Pardel; Berto, Varnier, Ceresoli (91’ Bonfanti); Palestra, Gyabuaa, Panada (91’ Mendicino), Ghislandi (62’ Bernasconi); Jimenez (62’ De Nipoti), Capone (75’ Vlahovic); Diao. A disposizione: Dajcar, Bertini, Del Lungo, Muhameti, Solcia, Da Riva, Cortinovis. All. Biava

Video/ Legnago Salus Atalanta U23 (1-1) gol e highlights: Vlahovic replica a Viero (Serie C 26 febbraio 2024)

NOVARA: Minelli; Bertoncini, Lorenzini, Khailoti (84’ Cannavaro); Boccia, Calcagni, Di Munno, Urso; Donadio, Bentivegna (75’ Scappini); Corti. A disposizioni: Menegaldo, Desjardins, Ongaro, Schirò, Kerrigan, Caravaca, Migliardi, Caradonna, Ngamba, Vilhjalmsson, Lancini. All. Gattuso

Arbitro: Francesco Burlando della sezione di Genova

Assistenti: Sigg. Carmine De Vito di Napoli e Stefano Vito Martinelli di Potenza

Quarto Ufficiale: Sig. Manuel Marchetti di L’Aquila

Ammoniti: 78′ Panada (A), 88′ Cannavaro (N), 88′ Berto (A)

GUARDA QUI VIDEO E HIGHLIGHTS ATALANTA UNDER 23 NOVARA













© RIPRODUZIONE RISERVATA