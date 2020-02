Video/ Atalanta Valencia (4-1): highlights e gol, Gasperini sogna! (Champions league)

Il video di Atalanta Valencia ci racconta di una partita magnifica condotta dalla Dea, che è andata a vincere tra le mura di San Siro col risultato di 4-1 la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions league. Oltre al risultato certo colpisca la prestazione straordinaria da parte degli uomini di Giampiero Gasperini, specie nella prima fazione di gioco, dove i nerazzurri sono subito andati in ampio vantaggio, ben approfittando degli incredibili spazi concessi dagli spagnoli. Il primo a rompere gli indugi è Hateboer che già al 16’ infrange lo specchio di Domenech: prima dell’intervallo l’Atalanta punge ancora e trova il 2-0 grazie a Ilicic, a segno al 42’. La squadra bergamasca pure non si accontenta e comincia il secondo tempo con la medesima energia: il Valencia davvero non sa che pesci pigliare di fronte alla compattezza della squadra di Gasperini, trascinata dal folto pubblico nerazzurro di San Siro. Entro i primi 22 minuti della ripresa la Dea trova il 4-0, con i gol di Freuler e Hateboer: comodi del vantaggio rimediato però i nerazzurri staccano un poco la spina. Ne approfittano quindi i pipistrelli che per la prima volta trovano i giusti spazi nella metà campo avversaria. Al 21’ del secondo tempo è Cheryshev (appena entrato al posto i Gonzalo Guedes) a ferire lo specchio di Gollini e lo stesso bomber è pronto alla doppietta solo pochi minuti dopo, poi sventata. La rete subita basta a risvegliare la Dea, che torna quindi in controllo del gioco e nel finale non si accontenta di gestire il poker, ma pure sfiora la manita, poco prima del triplice fischio finale. Ora tutto si deciderà nella sfida di ritorno al Mestalla, dove però il Valencia farà di tutto per far svanire il sogno bergamasco.

IL TABELLINO

ATALANTA-VALENCIA 4-1 (2-0 PT)

Reti: 16′ p.t. Hateboer (A), 42′ p.t. Iličić (A), 12′ s.t. Freuler (A), 18′ s.t. Hateboer (A), 21′ s.t. Ceryshev (V)

Atalanta: Gollini, Toloi, Caldara (30′ s.t. Zapata), Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pašalić (47′ s.t. Tameze), Iličić, A. Gomez (36′ s.t. Malinovskyi). A disposizione: Sportiello, Muriel, Czyborra, Castagne. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Valencia: Domenech, Wass, Diakhabi, Mangala, Gayà, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Maxi Gomez (28′ s.t. Gameiro), Guedes (19′ s.t. Cheryshev). A disposizione: Cillessen, Thierry, Costa, Sobrino, Gutierrez. Allenatore: Albert Celades.

Arbitro: Michael Oliver (ENG). Assistenti: Stuart Burt (ENG) e Simon Bennet (ENG). Quarto ufficiale: Martin Atkinson (ENG). V.A.R.: Chris Kavanagh (ENG). A.V.A.R.: Craig Pawson (ENG).

Note: 45.792 spettatori, ammonito Hateboer (A)

