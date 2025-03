VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA VENEZIA: PRIMO TEMPO

Continua, almeno per i primi minuti Atalanta Venezia, una dea sottotono che non riesce a correre come faceva a inizio stagione, i giocatori sembrano disincantati e cadono spesso vittima dei nervi. Il primo è sopratutto Cuadrado, che nel tentativo di recuperare palla colpisce le caviglie di un avversario, ma l’arbitro ad inizio del match non se l’è sentita di estrarre già un cartellino.

Termina la prima frazione di gioco sempre sul punteggio a reti bianche, dove abbiamo però assistito ad una bella prestazione in solitaria di Zappacosta. L’esterno si smarca in area e con un controllo orientato si trova nei pressi di rigore del Venezia. A quel punto decide di calciare verso la porta ma il suo tiro viene smanacciato dal portiere in calcio d’angolo. L’Atalanta controlla il gioco, ma sembra comunque impacciata nella fase offensiva.

VIDEO GOL ATALANTA VENEZIA, IL SECONDO TEMPO

Si chiude a reti inviolate la sfida tra Atalanta e Venezia, con le due squadre che non sono riuscite a trovare la via del gol in una partita combattuta ma avara di emozioni. La squadra di Gasperini ha provato a fare la partita, mantenendo a lungo il possesso palla e sfiorando il vantaggio nel primo tempo con Zappacosta, il cui tiro si è infranto sul palo destro. Nella ripresa, il Venezia ha avuto le migliori occasioni: al 53′ Maric ha sfiorato il palo con un tiro dal limite, mentre Zerbin è arrivato a pochi centimetri dalla deviazione vincente su un filtrante insidioso.

L’Atalanta ha faticato a trovare varchi contro la difesa compatta dei lagunari, mentre la squadra di Vanoli si è dimostrata solida e ben organizzata. Un punto a testa che lascia qualche rimpianto soprattutto ai padroni di casa, incapaci di concretizzare il predominio territoriale.

