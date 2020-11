Video/ Atalanta Verona (0-2) gol e highlights. Gasperini recrimina, Juric festeggia

VIDEO ATALANTA VERONA: LA SFIDA

L’Atalanta è splendida in Europa ma in Serie A traballa ancora: dopo il pari con lo Spezia è il Verona a castigare i bergamaschi al Gewiss Stadium. Inizio di gara equilibrato, Djimsiti allontana di testa al 14′ su una punizione tagliata tesa in area da Dimarco, quindi al 18′ l’Atalanta ha la prima grande occasione da gol della partita. Zapata riceve passa in area e vede smarcato l’accorrente Ilicic, che cerca di piazzare il pallone sotto la traversa, calciando alto. Al 23′ su azione di calcio d’angolo arriva alla conclusione Mojica, ma la mira è da rivedere. Il Verona regge bene difensivamente ma al 32′ Juric deve fare i conti con una tegola, l’infortunio di Lovato che viene conseguentemente sostituito dal tecnico gialloblu con Danzi. Al 34′ bella fiammata del Papu Gomez che si accentra e conclude, con Silvestri attento nel neutralizzare in due tempi. Ottima partenza nel secondo tempo per l’Atalanta, al 7′ Silvestri deve subito opporsi a una conclusione di Toloi, quindi insistono i bergamaschi al 9′ con un colpo di testa di Zapata che trova l’opposizione di Silvestri. Il Verona però colpisce la traversa con una conclusione di Miguel Veloso e al quarto d’ora può usufruire di un calcio di rigore. Fallo di Toloi, ammonito nell’occasione, su Zaccagni e penalty che viene trasformato con freddezza proprio da Veloso. Nel tentativo di riacciuffare il pari l’Atalanta si spinge in avanti e lascia molti spazi, con il Verona che ha a disposizione a più riprese il contropiede della vittoria. Al 38′ della ripresa gli scaligeri riescono puntualmente a chiudere la partita con una grande giocata di Zaccagni, controllo a seguire col tacco e gran destro imparabile per Gollini. E’ di fatto l’azione che chiude la partita e regala agli scaligeri uno splendido successo 0-2 a Bergamo.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Gian Piero Gasperini recrimina sulle condizioni generali dell’Atalanta: “Fino al rigore abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo davanti non avevamo brillantezza, forse abbiamo pagato stanchezza. Abbiamo avuto tante occasioni e di solito le sfruttiamo meglio. È un periodo così, c era già successo contro lo Spezia: è mancata qualità e abbiamo pagato. Poi l’Hellas ha fatto meglio dopo il gol. Stasera la squadra per 75′ ha fatto bene, anche davanti, è mancata freschezza. Non sono molto per il turnover, non puoi sapere se il giocatore ha recuperato e non è una questione solo fisica ma anche di testa. Non rimpiango nulla, stiamo sperperando situazioni favorevoli, abbiamo segnato 0 gol in 2 partite costruendo 15 occasioni. Mi dispiace per le Nazionali, che ci hanno restituito giocatori col Covid o fuori condizione, ma la stagione va presa in questo modo“. Ivan Juric soddisfatto ma sempre coi piedi per terra alla guida del suo Verona: “Siamo tutti felici, siamo stati bravi a reggere nel momento difficile e poi abbiamo fatto bene nella gestione della palla, soffrendo di meno. Il miglior Verona? No, è stata una bella prestazione ma contro il Sassuolo strameritavamo di vincere e abbiamo perso. Oggi siamo stati tosti. Veloso è entrato bene e ci ha dato calma nel palleggio. Gasperini? Ho imparato solo da lui, non ho avuto altri maestri. Mi piace Verona, qui non c’è ansia né pressione. Sono felice e si lavora bene, al momento non ho altre ambizioni“.

