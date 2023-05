Video/ Atalanta Verona (3-1) gol e highlights: Pasalic e Hojlund la portano a casa

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA VERONA: ILLUSIONE PER I VENETI!

Atalanta Verona, gara in cui la Dea si gioca molto del suo futuro europeo senza l’apporto della sua curva, squalificata dopo gli eventi razzisti a Vlahovic. Come da previsioni la gara si gioca molto al centro del campo con le linee intasate che non danno possibilità di manovra ne a due squadre che lavorano molto sulla corsa e la prestanza fisica. Azione pericolosa creata da Muriel che gioca titolare dopo diverso tempo, un suo tiro dall’angolino dell’area di rigore si trasforma in un brivido per i tifosi ospiti, ma la palla scheggia semplicemente il palo per poi uscire. Dalla fascia poi arriva il goal di Lazovic che buca Musso.

Termina il primo tempo di Atalanta Verona, due squadre che non sono in forma e che infatti non riescono a giocare un calcio propositivo. Purtroppo tutto è da ricondurre al fatto che le due squadre difendono bene chiudendo gli spazi, soprattutto nella zona centrale del campo. L’Atalanta poi non riesce a sfruttare le fasce poiché in questo periodo Gasperini ha pochi ricambi. Questo permette a Verona di sfruttare bene le corsie laterali e non sorprende che il primo gol del match sia stato segnato da Lazovic, dopo uno sviluppo sulla fascia. Atalanta che dimostra di non essere nel suo momento migliore della stagione, come tutti gli anni. Si salva la Dea grazie al goal di Zappacosta su assist di Muriel.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA VERONA, IL SECONDO TEMPO

Si torna in campo in Atalanta Verona, difficile trovare grandi manovre con la poggia che ha iniziato a battere, questo rende la situazione ancora più critica per la Dea visto che con la corsa non riesce a sovrastare i veneti. Questi ultimi però sembrano tornati in campo con un piglio diverso e soprattutto con una voglia di agguantare la salvezza non indifferente.

L’Atalanta viene poi graziata, almeno fino a questo momento dall’ottimo goal segnato da Pasalic che trova un pertugio e non ci pensa due volte a tentare il tiro, il portiere avversario non l’han nemmeno vista partire. Tutto da rifare per il Verona che fin qui stava giocando molto bene. Chiude i conti Hojlund.

Atalanta Verona, due fulmini a ciel sereno portano il Verona ad un passo dalla retrocessione e la Dea a giocarsi un posto nell’Europa che conta. Dopo i goal di Pasalic e Hojlund la squadra capitanata da Gasperini si è difesa bene ed ha addormentato la partita, inutili gli sforzi degli ospiti, troppo forte la Dea a difendere e troppo raffazzonato l’attacco del Verona per creare problemi alla retroguardia avversaria. Ottima prova di maturità della squadra bergamasca che riesce a dare continuità di stagione in stagione ma anche giocando un calcio meno propositivo, soprattutto per larghi tratti dell’incontro. Incontro che finisce tra le lacrime dei giocatori ospiti.

VIDEO GOL ATALANTA VERONA, IL TABELLINO

ATALANTA-VERONA 3-1

RETI: 11′ Lazovic (V), 22′ Zappacosta (A), 53′ Pasalic (A), 62′ Hojlund (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6; Maehle 6,5, De Roon 6, Koopmeiners 6, Zappacosta 7 (56′ Okoli 6); Pasalic 6,5 (77′ Ederson 6); Muriel 6,5 (56′ Lookman 6,5), Hojlund 7 (86′ Demiral sv).

VERONA (3-4-2-1): Montipò 4; Ceccherini 5 (79′ Coppola 6), Hien 5, Cabal 5; Terracciano 5 (65′ Verdi 6), Sulemana 6, Tameze 6 (79′ Abildgaard sv), Depaoli 5; Ngonge 5,5, Lazovic 6,5 (58′ Faraoni 6); Djuric 5 (65′ Gaich 5).

AMMONITI: Depaoli, Koomeiners, Faraoni, Hlen

