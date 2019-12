Video/ Atalanta Verona (3-2): highlights e gol, Djimsiti fa volare la Dea (Serie A)

Parlando del video di Atalanta Verona, studiamo la splendida partita che si è giocata per la 15^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Vittoria della Dea, che ottiene così il secondo successo consecutivo e lo fa sul filo di lana, riuscendo a staccare il Napoli di 7 lunghezze in classifica e rimettendosi in corsa per un posto nella prossima Champions League. Pur sconfitto, l’Hellas di Ivan Juric ha dimostrato di poter reggere il confronto e ha confermato le sue ottime cose mostrate in stagione; pesa ovviamente il modo in cui la partita è stata persa. Trovato subito il vantaggio con Samuel Di Carmine, il Verona si è fatto riprendere da Ruslan Malinovskyi: anche gli astri si sono disposti a favore di Gian Piero Gasperini, perché l’ucraino era appena entrato in campo per sostituire l’infortunato Ilicic. Tuttavia gli ospiti hanno approcciato meglio il secondo tempo, e sono riusciti a riportarsi avanti nel punteggio con la doppietta personale di Di Carmine; la reazione dell’Atalanta si è concretizzata nel rigore con cui Luis Muriel ha toccato quota 9 gol in campionato e impattato la sfida del Gewiss Stadium. Sembrava finita, e invece gli orobici hanno pescato il jolly: al 93’ Berat Djimsiti ha infilato la porta di Silvestri per tre punti davvero pesantissimi.

VIDEO ATALANTA VERONA: LE DICHIARAZIONI

Nel video di Atalanta Verona raccogliamo anche le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini: ovviamente soddisfatto il tecnico della Dea per una vittoria insperata. “L’approccio alla partita è stato molto buono e dobbiamo riconoscere i meriti ad un Verona che ha un gioco simile al nostro” ha detto l’allenatore piemontese, che ha tirato le orecchie ai suoi per come è arrivato il primo gol e detto che ovviamente l’episodio ha reso complicata la partita; tuttavia ha anche voluto fare i complimenti alla squadra perché “i ragazzi sono stati capaci di raddrizzarla, soprattutto dopo l’uscita di Ilicic”. A proposito dello sloveno, Gasperini ha parlato di un problema al flessore e bisogna valutare se si tratti di un semplice crampo o ci sia lesione. L’allenatore dice comunque che non dovrebbe essere nulla di grave; “spero di recuperarlo per la partita di Champions League, in Ucraina contro lo Shakhtar dovrebbe mancare solo Duvan Zapata”. Assenza pesante, anche se l’Atalanta ultimamente ha imparato a fare a meno di lui…