Video/ Ataltanta Monza (2-0) gol e highlights: a segno Vlahovic e Manzoni! (Primavera 1, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA MONZA PRIMAVERA: LA SINTESI

Allo Stadio Pesenti Pigna l’Atalanta U19 supera il Monza U19 per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Bosi si affacciano subito in zona offensiva al 5′ con un tiro di Bonanomi bloccato da Mazza. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Lupi replicano al 16′ con una conclusione imprecisa di Fernandes ma i bergamaschi insistono e riescono poi a passare in vantaggio al 41′ grazie alla rete messa a segno da Vlahovic, insaccando la sfera in mischia sulla ribattuta corta di Mazza.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i nerazzurri trovano il gol del raddoppio già al 47′ per merito di Manzoni, il quale cerca poi di raddoppiare sollecitando il solito Mazza tra i pali della sua porta. Nell’ultima parte dell’incontro nè Vlahovic nè Manzoni hanno successo nel completare la doppietta personale tra il 65′ ed il 74′ per i giovani della compagine orobica.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Vogliacco, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Kassama, Zoppi e Lupinetti soltanto tra i calciatori ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono all’Atalanta U19 di salire a quota 14 nellla classifica della Primavera 1 mentre il Monza U19 non si muove, rimanendo fermo a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA MONZA PRIMAVERA: IL TABELLINO

Atalanta U19-Monza U19 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 41′ Vlahovic(A); 47′ Manzoni(A).

ATALANTA U19 – Pardel, Obrić, Simonetto, Manzoni, Vlahović, Vavassori, Chiggiato, Guerini, Varnier, Bonanomi, Colombo. A disposizione: Sala, Riccio, Bordiga, Fiogbe, Tornaghi, Jonsson, Martinelli, Castiello, Capac, Cassa, Ramaj. Allenatore: Giovanni Bosi.

MONZA U19 – Mazza, Colombo, Lupinetti, Ravelli, Berretta, Kassama, Fernandes, Ferraris, Zoppi, Giubrone, Capolupo. A disposizione: Ciardi, Bagnaschi, Dell’Acqua, Marras, Arpino, Martins, Antunovic, Zini, Brugarello, Graziano, Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi.

Arbitro: Valerio Vogliacco (sezione di Bari).

Ammoniti: 45’+1′ Kassama(M); 65′ Zoppi(M); 73′ Lupinetti(M).

