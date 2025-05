VIDEO ATHLETIC BILBAO MANCHESTER UNITED, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadio San Mamés di Bilbao il Manchester United vince in trasferta avendo la meglio sull’Athletic per 3 a 0. Nel primo tempo sembrano essere gli uomini guidati dal tecnico Ernesto Valverde a prendere in mano il controllo del match proiettandosi in attacco immediatamente al 7′ con una conclusione di Berenguer disinnescata da Onana in angolo, oltre a mandare la sfera sopra la traversa di testa con Inaki Williams all’11’.

Di nuovo Berenguer spreca al 19′ quando Lindelof interviene salvando sulla linea ed è invece Casemiro a sbloccare il punteggio in favore dei Red Devils alla mezz’ora, capitalizzando la sponda di Ugarte con un colpo di testa. Il gol del raddoppio porta la firma del capitano Bruno Fernandes, il quale trasforma al 37′ un calcio di rigore assegnato su segnalazione del VAR per l’intervento irregolare commesso da Vivian, espulso con un cartellino rosso diretto nella circostanza, nei confronti di Hojlund.

I biancorossi sostituiscono De Marcos e Berenguer con Gorosabel e Paredes al 44′ sebbene Bruno Fernandes completi la doppietta personale al 45’+1′, agevolato da un altro passaggio vincente di Ugarte. Nel secondo tempo il già ammonito Berchiche viene graziato quando va a contatto in area con Garnacho al 53′. Nel finale pure Casemiro cerca il bis prima al 63′ e poi al 64′, centando in questo caso un palo.

Questo successo esterno colloca il Manchester United in pole position rispetto a quella che sarà la partita di ritorno da giocare tra le mura amiche ad Old Trafford la prossima settimana. La sconfitta interna obbliga invece l’Athletic Bilbao a cercare la rimonta in trasferta se vuole davvero tentare di qualificarsi per la finale di Europa League stagione 2024/2025.

