Video Athletic Bilbao Qarabag che racconta la sfida valevole per la terza giornata della Champions League. Cronaca, migliori azioni e tabellino della sfida.
VIDEO AHTLETIC BILBAO QARABAG: PARTITA MAI IN DISCUSSIONE
Video Athletic Bilbao Qarabag che inizia subito nel migliore dei modi per gli ospiti. Vantaggio dopo appena 60 secondi con Leandro Andrade. Il calciatore riceve e con il destro infila il pallone all’angolino. Nel corso della prima frazione tra i giocatori più attivi, c’è sicuramente Sancet. Il centrocampista dei baschi si rende pericoloso in più di un’occasione, quando serve il compagno Nico Williams che di testa non riesce a dare troppa forza. Poco dopo lo stesso centrocampista non inquadra la porta al meglio.
Il primo tempo si conclude con il pareggio dei baschi firmato Guruzeta, bravo a trafiggere il portiere avversario. La seconda frazione si apre con i baschi in completo dominio. Diverse occasioni da gol con Paredes, Guruzeta e Berenguer. Nel finale prima Roberto Navarro e successivamente Guruzeta chiudono la partita regalando la vittoria al pubblico del San Mamès. Vittoria Athletic Bilbao contro il Qarabag per 3-1.