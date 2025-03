VIDEO ATHLETIC BILBAO ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadio San Mamés di Bilbao l’Athletic Club vince in casa per 3 a 1 contro la Roma eliminandola così dal torneo continentale. Nel primo tempo il palo colto da Cristante è annullata dalla chiamata di fuorigioco del direttore di gara in avvio di partita e la strada per la qualificazione si mette drasticamente in salita per i capitolini a partire dall’11’, quando Hummels viene espulso con un cartellino rosso diretto per fallo da ultimo uomo avendo perso palla in malo modo.

I biancorossi cominciano quindi a proporsi con continuità in zona offensiva attraverso le giocate insidiose di Inaki Williams, Sannadi e Nico Williams, che coglie pure un palo al 24′. La squadra di mister Ranieri prova a sorprendere gli avversari da calcio d’angolo di Paredes con Cristante che non inquadra lo specchio di testa al 38′. Il vantaggio dell’Athletic arriva nel recupero al 45’+3′ quando Nico Williams sblocca il punteggio.

Nel secondo tempo Inaki Williams manca il raddoppio al 48′ con un altro colpo di testa. Nel finale la ripartenza del 62′ non viene finalizzata dai capitolini con Shomurodov e sul fronte opposto Berchiche fa invece il bis per i suoi con l’aiuto di Berenguer al 68′. Proprio lo stesso Berchiche sforna infine il passaggio vincente per il completamento della doppietta personale di Nico Williams all’82’.

L’arbitro francese Clement Turpin ha ammonito Inaki Williams al 71′ e Gorosabel al 90’+1′ nell’Athletic Bilbao, Svilar al 12′, Rensch al 60′, Paredes al 71′ e Soule al 90’+3′, oltre ad aver espulso Hummels, nella Roma. La vittoria interna si aggiunge al 2 a 1 per i giallorossi dell’andata in modo da completare un 4 a 3 complessivo favorevole per l’Athletic Bilbado che si qualifica dunque ai quarti di finale dell’Europa League 2024/2025. La Roma non ha saputo difendere il vantaggio ottenuto all’Olimpico e viene invece eliminata dalla competizione.

VIDEO ATHLETIC BILBAO ROMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS