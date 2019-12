Video/ Atletico Madrid Barcellona (0-1) highlights e gol: sempre lui, Messi! (LaLiga)

Il video di Atletico Madrid Barcellona 0-1 riassume quanto accaduto al Wanda Metropolitano dove si è consumato il big match della 15^ giornata del massimo campionato spagnolo. Gli highlights ci propongono una sfida molto equilibrata tra due corazzate che volevano vincere a tutti i costi, alla fine la spuntano i blaugrana che sono riusciti a fare la differenza grazie all’uomo più atteso: Lionel Messi. Passano gli anni ma la Pulce è sempre il numero uno e ci sarà un motivo se si appresta a vincere il suo sesto Pallone d’Oro in carriera. A quattro minuti dal novantesimo, quando la maggior parte degli attaccanti a malapena si regge in piede, il numero 10 trova un varco che nessun altro vedrebbe e passando in mezzo a due difensori trasforma in oro l’assist di Suarez (un altro che nessuno vorrebbe ritrovarsi come avversario, specialmente se ricoperto di glassa al cioccolato) e trafigge Oblak, vanificando tutti gli sforzi compiuti dall’estremo difensore sloveno nel mantenere inviolata la porta fino al triplice fischio. Sicuramente il tecnico dei colchoneros, Simeone, si sognerà per le prossime notti il palo scheggiato da Hermoso nelle fasi iniziali del match e soprattutto la straordinaria parata di Ter Stegen sempre sul numero 22 – che di ruolo fa il difensore centrale ma oggi si è divertito a improvvisarsi centravanti di sfondamento – nel momento di massima pressione dei padroni di casa che a un certo punto avevano letteralmente accerchiato gli uomini di Valverde, incapaci di distendersi. Poi con il passare dei minuti i campioni di Spagna hanno ritrovato forza e coraggio, come dimostra l’incursione di Rakitic e la traversa di Piqué sugli sviluppi di un corner. Infine, a tempo quasi scaduto, il guizzo della leggenda vivente che lancia i catalani in testa alla classifica, assieme al Real Madrid, a 16 giorni dal Clasico che anche quest’anno potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti della Liga.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 0-1 (0-0)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Saul Niguez; Correa (73′ Lemar), Herrera (87′ Renan Lodi), Partey, Koke; Joao Felix (66′ Vitolo), Morata. All. Diego Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué (83′ Umtiti), Lenglet, Firpo; Rakitic, De Jong, Arthur Melo (74′ Vidal); Messi, Suarez, Griezmann. All. Ernesto Valverde.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz.

AMMONITI: Partey (AM), Firpo (B), Correa (AM), Piqué (B), Rakitic (B), Lenglet (B), Vitolo (AM), Felipe (AM).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 86′ Messi (B).





