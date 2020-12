Video/ Atletico Madrid Bayern (1-1) gol highlights. I Colchoneros sprecano

VIDEO ATLETICO MADRID BAYERN MONACO (1-1): LA SFIDA

Contro un Bayern Monaco imbottito di giovani, l’Atletico Madrid perde l’occasione ritrovandosi fermato sul pari 1-1. E ora la squadra di Simeone dovrà fare risultato a Salisburgo per accedere agli ottavi di Champions. Buona partenza dell’Atletico Madrid che schiaccia il Bayern Monaco nella sua metà campo: al 6′ Nubel neutralizza una conclusione interessante di Correa, quindi al 10′ Koke calibra una gran botta che sorvola però la traversa. Al 14′ si vedono i bavaresi in avanti con Choupo-Moting che trova a rimorchio di Sané, che manda però il pallone alto. Al 24′ delizioso tocco di Joao Felix per Carrasco che impegna Nubel: il vantaggio dei Colchoneros è però solo rimandato. Al 26′ segna proprio Joao Felix che si avventa su un cross teso di Trippier e sigla la rete dell’1-0. Il Bayern Monaco prova a riorganizzarsi e al 31′ punge con il giovane talento inglese Musiala, che dopo aver dribblato Hermoso calcia d’un soffio a lato, brivido per Oblak. Al 35′ ancora Joao Felix va al tiro, ma stavolta non ci sono problemi per Nubel, mentre al 38′ è Llorente a calciare d’un soffio fuori su invito di Carrasco. Nella ripresa l’Atletico spreca ancora il colpo del ko, perde Gimenez per infortunio e il Bayern al 41′ lo punisce: arriva il calcio di rigore del pareggio, guadagnato da Thomas Muller per fallo di Felipe. Lo stesso Muller trasforma dal dischetto e il match si chiude in parità.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Diego Pablo Simeone è convinto che l’Atletico Madrid non mollerà: “Un pareggio molto simile ad altri che ci sono capitati questa stagione. Abbiamo fatto un’ottima partita nel primo tempo, ma non siamo riusciti a segnare piu gol. Fino al 15′-20′ della ripresa abbiamo tenuto molto bene il campo, lasciando agli avversari pochissime opportunità, poi l’episodio del rigore ci ha condannato al pareggio e giocarci il tutto per tutto nella trasferta di Salisburgo. Ci è mancata la forza di spingerci oltre l’1-0, lasciando vive le speranze degli avversari fino ai minuti finali, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che come sempre hanno lavorato molto bene. Speriamo di non commettere lo stesso errore nella partita decisiva di settimana prossima“. Il tecnico del Bayern Monaco, Flick, si compiace della solidità dei suoi: “Sono contento del risultato e soddisfatto di quanto fatto vedere dai miei giocatori, non importa se abbiamo interrotto la striscia di vittorie in Champions. Ho avuto le risposte che mi aspettavo soprattutto dai più giovani, nonché dai giocatori più blasonati che hanno trovato meno spazio fin qui. Dobbiamo essere cauti, stiamo parlando di un ragazzo di appena 17 anni. Jamal ha tanta qualità e un ottimo controllo palla, è molto difficile togliergli il controllo della sfera. Deve continuare a lavorare e migliorare, ma possiamo essere molto contenti di lui. Anche Stiller ha fatto bene, ha mosso bene la squadra dimostrando grande personalità“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ATLETICO MADRID BAYERN (da Sky)



© RIPRODUZIONE RISERVATA