Video Atletico Madrid Botafogo che racconta l'ultima giornata del Mondiale per Club. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO ATLETICO MADRID BOTAFOGO: LA PARTITA!

Video Atletico Madrid Botafogo che racconta la sfida valevole per l’ultima giornata del Mondiale per Club. La formazione spagnola si rende pericolosa con una conclusione provata da Barrios che si spegne fuori. Le occasioni migliori capitano tutte sul finale di primo tempo con due tentativi da parte di Alvarez. L’attaccante ex Manchester City si ritrova il pallone dopo il tocco di De Paul ma non riesce a concretizzare. Poco dopo, con un’azione solitaria, non trova ancora la porta. La prima frazione termina con un pareggio a reti bianche dopo 45 minuti di gioco.

Secondo tempo che si apre con l’inserimento in campo del francese Griezmann. L’ingresso dell’ex calciatore del Barcellona evidenza subito maggiore consapevolezza dei Colchoneros. È proprio sui piedi del mancino francese che si sblocca la partita al minuto 87 grazie al grande assist di Alvarez. Servizio vincente dell’ex City che serve Griezmann sotto porta che spedisce il pallone in rete. Il gol non basta alla formazione biancorossa con il Botafogo che passa il turno successivo per differenza reti. Finisce il Mondiale per Club per la ciurma di Simeone.

VIDEO ATLETICO MADRID BOTAFOGO: GOL E HIGHLIGHTS