Video/ Atletico Madrid Celtic (6-0) gol e highlights: doppiette per Griezmann e Morata (7 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATLETICO MADRID CELTIC: LA SINTESI

L’Atletico Madrid asfalta il Celtic e vola in testa al girone a quota 8 punti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Griezmann! La sblocca l’Atletico Madrid! Dal limite il centravanti calcia e supera Hart. Luis Palma calcia dalla distanza, risponde presente Oblak. Contatto tra Maeda ed Hermoso, il direttore di gara va al VAR. Il fallo è da fuori area. Maeda commette un brutto fallo su Hermoso, il direttore di gara, richiamato al VAR, estrae il rosso! Morata rischia l’autogol. Su angolo il centravanti tocca verso la sua porta, salva tutto Oblak! Molina ci prova con il destro al volo in area ma non centra la porta. Discesa di Correa che serve Molina, cross troppo lungo. Morata sigla la rete del raddoppio ma viene pescato in posizione di fuorigioco! Morata! Questa volta la rete è valida! Griezmann la mette in mezzo, Gimenez allunga per Morata che si distende e trova la rete. Termina la prima frazione di gara, ricordiamo che il Celtic sta giocando in dieci uomini.

DIRETTA/ Atletico Madrid Celtic (risultato finale 6-0): Saul chiude la goleada (7 novembre 2023)

Molina mette un bel cross in mezzo ma non trova nessun compagno. Correa calcia da due passi, grandissima la risposta di Hart. Gimenez di testa da angolo, la sfera sbatte contro la traversa! Griezmann! La chiude l’Atletico Madrid! Morata fa da sponda e trova la semi-rovesciata vincente del centravanti francese. Lino! Grandissimo gol per il poker degli spagnoli! Tiro a giro dal limite che supera Hart. Llorente vede il taglio di Correa, palla in area e tiro che termina sul palo! Morata! Cala il pokerissimo l’Atletico Madrid! Taglio di Lino che fa da sponda di petto per il centravanti che dal limite la piazza direttamente nel sette. Saul! Sei a zero dell’Atletico Madrid! Lino colpisce male ma sul secondo palo trova Saul che appoggia in rete! Termina il match, goleada dell’Atletico Madrid.

Video/ Celtic Atletico Madrid (2-2) gol e highlights: Morata agguanta il pari (25 ottobre 2023)

IL TABELLINO DI ATLETICO MADRID CELTIC

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina (71’ Azpilicueta), Gimenez (77’ Soyuncu), Witsel, Hermoso, Riquelme (64’ Lino); Barrios (45’ Marcos Llorente), Koke, Griezmann (64’ Saul); Morata, Correa. A disposizione: Grbic, Antonio Gomis, Savic, Galan. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’Riley (45’ Holm), McGregor (71’ Iwata), Paulo Bernardo (61’ Turnbull); Maeda, Furuhashi (61’ HJ Yang), Palma (45’ HG Oh) . A disposizione: Bain, Lagerbielke, Philips, Forrest, Ralston, Welsh, Johnston. Allenatore: Brendan Rodgers.

Diretta/ Celtic Atletico Madrid (risultato finale 2-2): Correa che spreco! (Champions 25 ottobre 2023)

Marcatori: 6’ Griezmann (AM), 47’ p.t Morata (AM), 60’ Griezmann (AM), 66’ Lino (AM), 76’ Morata (AM), 85′ Saul (AM), 90′ Soyuncu (AM).

Ammoniti: 36’ Palma (CEL).

Espulsi: 23’ Maeda (CEL)

Arbitro: Ivan Kružliak (SVK).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATLETICO MADRID CELTIC













© RIPRODUZIONE RISERVATA