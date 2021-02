Video/ Atletico Madrid Chelsea (0-1) gol e highlights. Giroud fredda i colchoneros

Frank Lampard è stato indubbiamente una grande bandiera del Chelsea da calciatore ma nella sua breve esperienza da allenatore non aveva saputo plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Cosa che a quanto pare in poche settimane è riuscita al suo successore, Thomas Tuchel, che trascina i suoi a una grande vittoria contro l’Atletico Madrid sulla carta favorito per il passaggio del turno. Sul campo neutro di Bucarest finisce 0-1 in favore dei Blues che a questo punto possono sperare concretamente di proseguire il loro cammino in Champions League. Le cose in realtà non si mettono subito benissimo per la compagine inglese, Joao Felix fa ammonire subito Mount che era diffidato e dunque non ci sarà al ritorno, inoltre Azpilicueta con un retropassaggio completamente senza senso mette in seria difficoltà Mendy che riesce in qualche modo a cavarsela fermando l’accorrente Llorente. I colchoneros nel primo tempo fanno la partita e vanno più volte vicine al gol con Suarez che prolunga per Lemar il quale colpisce male quando aveva tutta la porta a disposizione. Werner riesce a scaldare i guantoni di Oblak ma non è facile per l’attaccante tedesco farsi largo visto che appena tocca palla viene circondato dai difensori avversari che non gli concedono un attimo di respiro e un centimetro di spazio. Nella ripresa invece regna l’equilibrio, la manovra dell’Atleti non è più così avvolgente e Giroud si inventa dal nulla una rovesciata spettacolare che avrebbe fatto venire giù lo stadio se si fosse giocato allo Stamford Bridge. In un primo momento il bellissimo gesto tecnico dell’attaccante francese viene cancellato dall’arbitro su segnalazione di offside da parte del guardalinee, la tecnologia corre in aiuto degli inglesi: il VAR inchioda Hermoso che anticipa Mount e tocca il pallone rimettendo in gioco il numero 10. Niente è perduto per gli uomini di Simeone che hanno altri 90 minuti a disposizione per ribaltare la situazione, di certo se volevano spianarsi la strada verso i quarti diciamo che non ci sono proprio riusciti.

VIDEO ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1, LE DICHIARAZIONI

Olivier Giroud continua a fare la differenza ad alti livelli nonostante le quasi 35 primavere sul groppone, l’acrobazia con la quale ha messo in riga l’Atletico Madrid ha già fatto il giro del mondo: “Sappiamo quanto sia importante fare gol in trasferta nelle coppe europee, è per questo che siamo contentissimi di questo prezioso risultato. Abbiamo gestito bene i novanta minuti, avevamo fiducia nelle nostre capacità pur essendo consapevoli di affrontare una grandissima squadra. Conoscevamo i loro punti di forza e anche i loro punti deboli, siamo stati bravissimi a mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio e ora abbiamo due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Il gol? Ho pensato solamente di colpire il pallone e mi è venuto naturale provarci in rovesciata, direi che è andata bene”.

VIDEO ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1, IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 (0-0)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso (84′ Vitolo); Correa (82′ Dembélé), Koke, Saul Niguez (82′ Torreira), Lemar; Joao Felix (82′ Renan Lodi), Luis Suarez. All. Diego Simeone.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso; Mount (74′ Kanté), Jorginho, Kovacic (74′ Ziyech); Hudson-Odoi (80′ James), Giroud (87′ Havertz), Werner (87′ Pulisic). All. Thomas Tuchel.

ARBITRO: Felix Brych (GER).

AMMONITI: 1′ Mount (C), 63′ Llorente (AM), 64′ Jorginho (C), 64′ Simeone (AM), 90’+3′ Lemar (AM).

RECUPERO: 1′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 68′ Giroud (C).

