Video Atletico Madrid Eintracht (5-1), gol e highlights: Simeone domina sui tedeschi e trova la prima vittoria in Champions League.
VIDEO ATLETICO MADRID EINTRACHT (5-1): SPAGNOLI INCONTENIBILI
I primi 45 minuti del video Atletico Madrid Eintracht Francoforte sono un assolo dei padroni di casa che riescono subito a portarsi in vantaggio di tre reti. A sbloccare la partita è Giacomo Raspadori che trova il gol dopo soli 4 minuti con un mancino dall’interno dell’area di rigore che non lascia scampo a Kaua Santos. La risposta dei tedeschi non arriva e gli uomini di Simeone riescono a raddoppiare il vantaggio al 33′ con Le Normand che trova un tap-in sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima della fine del primo tempo, l’Atletico Madrid cala anche il tris e lo fa con un contropiede letale. Alvarez raccoglie un suggerimento di Barrios e parte sulla sinistra prima di entrare in area di rigore e appoggiare al centro per Griezmann che ha il solo compito di spingere in porta il pallone.
Il secondo tempo del video Atletico Madrid Eintracht Francoforte continua con lo stesso copione dei primi 45 minuti di gioco con i madrileni che attaccano alla ricerca del quarto gol e i tedeschi che, però, provano a trovare una reazione. Infatti, al 50′ il gol è di Burkardt che gira in rete un assist di Knauff e accorcia le distanze. La partita, però, non è riaperta perché, al 70′ Giuliano Simeone è il più veloce ad arrivare sul corner battuto dalla destra da Alvarez e gira in rete il quarto gol per i Colchoneros. Gli ultimi minuti servono solo per aggiustare le statistiche e ciò avviene all’80’ quando Amenda tocca di mano in area di rigore e manda dal dischetto Alvarez che firma il definitivo 5 a 1 e i primi tre punti portati a casa dagli spagnoli.