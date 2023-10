Video/ Atletico Madrid Feyenoord (3-2) gol e highlights: Morata firma la rimonta! (Champions, 4 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATLETICO MADRID FEYENOORD: LA SINTESI

Al Metropolitano Stadium l’Atletico Madrid supera in rimonta il Feyenoord per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Slot partono subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio già al 7′ grazie all’autorete messa a segno da Hermoso insaccando la sfera respinta da Oblak sulla conclusione di Ueda. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Simeone reagiscono trovando il gol del pareggio al 13′ per merito di Morata.

Diretta/ Atletico Madrid Feyenoord (risultato finale 3-2): Oblak evita il peggio! (Champions, 4 ottobre 2023)

Tuttavia, gli olandesi tornano avanti al 34′ con la rete siglata da Hancko ma ci pensa Griezmann a ripristinare l’equilibrio in rovesciata al 45’+4′. Nel secondo tempo i Colchoneros ricominciano in maniera arrembante e completano la rimonta immediatamente al 48′ con il gol del sorpasso siglato da Morata, autore dunque di una doppietta personale con l’aiuto di Molina. Nell’ultima parte dell’incontro Oblak evita il peggio blindando il punteggio con una parata importantissima sulla giocata di Minteh al 90’+5′.

DIRETTA/ Atletico Madrid Real Madrid (risultato finale 3-1): derby "Colchonero"! (Liga)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro francese F. Letexier ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Azpilicueta, Niguez e Lino da un lato, Stengs dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno della competizione europea permettono all’Atletico Madrid di salire a quota 4 nella classifica del girone E della Champions League scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Feyenoord, rimasti appunto fermi a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATLETICO MADRID FEYENOORD: IL TABELLINO

Atletico Madrid-Feyenoord 3 a 2 (p.t. 2-2)

Video/ Feyenoord Celtic (2-0) gol e highlights: olandesi in testa al girone (19 settembre 2023)

Reti: 7′ AUTO Hermoso(F); 13′, 47′ Morata(A); 34′ Hancko(F); 45’+4′ Griezmann(A).

Assist: 47′ Molina(A).

ATLETICO MADRID (5-3-2) – Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Saul; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

FEYENOORD (4-3-3) – Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Q. Timber; Stengs, Ueda, Paixao. Allenatore: Slot.

Arbitro: F. Letexier (Francia).

Ammoniti: 33′ Azpilicueta(A); 41′ Niguez(A); 53′ Stengs(F); 56′ Lino(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATLETICO MADRID FEYENOORD

© RIPRODUZIONE RISERVATA