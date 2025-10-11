Video Inter Atletico Madrid gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match amichevole di oggi 10 ottobre

VIDEO ATLETICO MADRID INTER: AMICHEVOLE SPETTACOLARE

Avvio di Atletico Madrid Inter, due squadre che si studiano e che vanno piano in questo inizio. Ovviamente per non correre rischi sia tattici, ma anche per andare incontro ad infortuni. Questo ci porta però a mettersi in mostra i giocatori più tecnici, come Griezmann e Gallagher, che hanno messo in difficoltà Acerbi in questo inizio ma mai seriamente la porta.

La prima frazione di gioco si chiude con gli spagnoli in vantaggio, avere uno come Martin sulla fascia può svoltare le partite come infatti ha fatto con una rete da antologia smarcandosi due difensori, uno sulla fascia e uno dentro l’area prima di depositare il pallone in porta con un tiro forte e preciso.

VIDEO ATLETICO MADRID INTER, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-1 l’amichevole di lusso tra Atletico Madrid e Inter, una partita equilibrata e giocata su buoni ritmi, dove entrambe le squadre hanno mostrato solidità e momenti di grande qualità. L’Atletico passa in vantaggio nel primo tempo grazie a una splendida azione personale del terzino Martín, che si inserisce sulla fascia, salta il diretto avversario e fulmina il portiere nerazzurro con un destro potente sotto la traversa. I colchoneros mantengono alta l’intensità, spinti dalla coppia Griezmann–Gallagher, molto attiva nel creare spazi e pressione sulla difesa interista.

Nella ripresa, l’Inter reagisce con carattere e trova il pareggio grazie a Bisseck, che svetta più in alto di tutti su calcio d’angolo e insacca di testa, riportando il match in equilibrio. Da quel momento la squadra di Chivu alza il baricentro e controlla il possesso, mentre l’Atletico prova a colpire in contropiede, senza però trovare il guizzo decisivo.

GOL E HIGLIGHTS, GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO ATLETICO MADRID INTER