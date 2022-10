Video/ Atletico Madrid Leverkusen (2-2) gol e highlights: non si va oltre il pareggio

Il video di Atletico Madrid Leverkusen inizia con gli animi che sono beli caldi, il Leverkusen infatti prende subito uno slancio sugli avversari grazie alla rete di Diaby, il giocatore giamaicano ci prova con il suo sinistro al limite dell’area, nei pressi dell’angolo destro e trova subito il goal del vantaggio. L’Atletico nei primi minuti non ha per niente convinto e anzi, molti fischi forse non sono per gli ospiti, ma per i padroni di casa.L’occasione più pericolosa fino a questo momento per i ragazzi di Simeone è nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la vecchia conoscenza bianconera Morata però, mette a lato e anche di parecchio dopo il colpo di testa, l’Atletico però c’è e sembra essere in partita nonostante alcuni errori legati alla frenesia di essere sotto nel risultato.

L’Atletico trova il goal del pari grazie a Carrasco che pescato da Griezmann, insacca da fuori area con un destro all’angolino basso, la palla era talmente veloce che il portiere non è riuscito ad intervenire. Poco il tempo dei festeggiamenti biancorossi però, qualche minuto dopo arriva la rete di Hudson Odoi che viene pescato in area e tira un missile da centro area su cui Oblak non può fare molto.Le squadre dunque rientrano per un the caldo dopo un entusiasmante primo tempo che lascia ben sperare ai tifosi neutrali, dopotutto la Champions è anche questo tipo di spettacolo anche se l’Atletico Madrid ci ha riprovato con Jimenez di testa, concludendo però con un nulla di fatto.

VIDEO ATLETICO MADRID LEVERKUSEN, IL SECONDO TEMPO

Atletico Madrid Leverkusen ricomincia con un gol suntuoso della vecchia conoscenza del nostro campionato: Rodrigo de Paul con un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell’angolino in basso a destra, il portiere non ne può nulla e il risultato torna in parità. Assist di Yannick Carrasco. Sempre il belga, con un tiro di destro dalla sinistra dell’area parato palla indirizzata nell’angolino in basso a destra, il portiere intuisce e riesce a smanacciarla via. L’assist sarebbe stato di Rodrigo de Paul.Ora la tensione si taglia sul filo di un coltello, basta notare come la gara sia diventata fallosa per capire quanto entrambe le squadre ci tengano alla vittoria, anche perché servono tre punti per non finire in Europa League.

Le due squadre che si sono date battaglia fino all’ultimo secondo per cercare il goal del vantaggio. Diaby ci prova con un tiro di sinistro dalla sinistra dell’area parato purtroppo nonostante la palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra. Saúl Ñíguez con un colpo di testa dalla sinistra dell’area piccola di poco alto, brivido per i tifosi allo stadio. Kondogbia invece con un tiro di sinistro da fuori area che e’ completamente fuori bersaglio sulla sinistra.Nessuna delle due riesce a prevalere nettamente sull’altra squadra e alla fine il risultato maturato è più che giusto per i valori messi in campo dalle due squadre.

ATLETICO MADRID LEVERKUSEN, IL TABELLINO

ATLETICO MADRID LEVERKUSEN 2-2

ATLETICO MADRID: Oblak J., Carrasco Y., Correa A. (dal 1′ st de Paul R.), Gimenez J. M. (dal 42′ st Joao Felix), Griezmann A., Hermoso M. (dal 1′ st Niguez S.), Kondogbia G., Mandava R., Molina N., Morata A. (dal 16′ st Matheus Cunha), (Witsel A.. A disposizione: Grbic I., Mestre S., Barrios P., de Paul R., Diez Roldan S., Felipe, Joao Felix, Matheus Cunha, Niguez S., Savic S. Allenatore: Simeone D..

LEVERKUSEN: Amiri N., Andrich R., Bakker M., Diaby M. (dal 32′ st Paulinho), Frimpong J., Hincapie P., Hlozek A. (dal 44′ st Fosu-Mensah T.), Hradecky L. (Portiere), Hudson-Odoi C. (dal 15′ st Adli A.), Kossounou O., Tapsoba E. (dal 15′ st Tah J.). A disposizione: Lomb N., Lunev A., Adli A., Azhil A., Fosu-Mensah T., Paulinho, Schick P., Tah J. Allenatore: Alonso X..

Reti: al 22′ pt Carrasco Y. (Atl. Madrid) , al 5′ st de Paul R. (Atl. Madrid) al 9′ pt Diaby M. (Leverkusen) , al 29′ pt Hudson-Odoi C. (Leverkusen) .

Ammonizioni: al 34′ st Gimenez J. M. (Atl. Madrid), al 42′ st Kondogbia G. (Atl. Madrid) al 41′ pt Alonso X. (Leverkusen),











