Video/ Atletico Madrid Lokomotiv Mosca (0-0): highlights. I colchoneros non segnano

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0 è l’esempio di come non basti schierare una formazione più forte dell’altra per assicurarsi i tre punti, bisogna buttarla dentro e se non ci riesci in novanta minuti poi è grasso che cola se riesci a pareggiare. Un po’ come successo ai colchoneros di Simeone che hanno dominato in lungo e in largo la partita, vedendosi annullare anche il gol di Koke per un fuorigioco segnalato dal VAR e sfuggito in un primo momento agli occhi dell’arbitro sloveno Vincic, che salva il portiere Guilherme da una mezza figuraccia poiché non era riuscito a trattenere un tiro senza troppe pretese di Carrasco. E che nel finale, dopo aver sfiorato nuovamente il bersaglio grosso su calcio d’angolo con un’incornata di Giménez, hanno rischiato di subire la più classica delle beffe con Krychowiak fermato un attimo prima che potesse concludere a rete. Sicuramente hanno influito le assenze di Luis Suarez, fermato dal Covid, e di Diego Costa alle prese con una brutta trombosi venosa alla gamba destra che probabilmente lo costringerà a star fermo almeno un mese nella migliore delle ipotesi. In ogni caso le alternative in attacco non mancano a Simeone che può contare su gente come Joao Felix e Angel Correa che parecchi suoi colleghi gli invidiano e sarebbero pronti a vendere la madre pur di poterli allenare. Il tecnico Nikolic e i suoi giocatori devono invece accendere un cero a Putin per essere usciti imbattuti da uno dei campi più ostici d’Europa, cosa che spesso non è riuscita a squadre ben più blasonate della loro. Fatto sta che l’Atletico Madrid deve ancora sudarsi il passaggio del turno a due giornate dalla fine della fase a gironi, sperando che il Bayern Monaco già qualificato agli ottavi di Champions League e matematicamente primo sia in vena di fare regali. Ma conoscendo la corazzata tedesca non ci metteremmo la mano sul fuoco.

VIDEO ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA 0-0, IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA 0-0

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Renan Lodi (60’ Hermoso); Llorente (60’ Lemar), Saul Niguez, Koke, Carrasco (80’ Camello); Joao Felix, Correa. All. Diego Simeone.

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Ignatyev, Kulikov, Krychowiak, Kamano (76’ Rybchinskii), Miranchuk (76’ Magkeev); Zé Luis. All. Marko Nikolic.

ARBITRO: Slavko Vincic (SVN).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 1’ st. 4’ st.

