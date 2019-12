Video/ Atletico Madrid Lokomotiv Mosca (2-0): gol e highlights, Simeone avanza

Nel video Atletico Madrid Lokomotiv Mosca ecco tutte le emozioni salienti della partita del Wanda Metropolitano, che ieri sera è finita con la vittoria dei padroni di casa per 2-0 sancendo la qualificazione dell’Atletico Madrid di Diego Simeone agli ottavi di finale di Champions League come seconda classificata del girone D, vinto dalla Juventus. Già al secondo minuto l’Atletico Madrid potrebbe portarsi in vantaggio, ma Trippier sbaglia un calcio di rigore. Passa un quarto d’ora ed ecco un altro penalty per gli spagnoli: stavolta dal dischetto si presenta Joao Felix, che segna il gol del vantaggio al 17’. Nel secondo tempo, ecco il gol del raddoppio di Felipe al 54’ che di fatto chiude la contesa. In classifica 10 punti per l’Atletico Madrid e 3 per la Lokomotiv Mosca, che saluta l’Europa per questa stagione. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA (2-0): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA: LE STATISTICHE

Per descrivere ancora più efficacemente la partita Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, ci affidiamo adesso alle statistiche ufficiali fornite dalla Uefa sul sito della Champions League a proposito del match del Wanda Metropolitano. Non ci sono dubbi sul merito della vittoria dell’Atletico Madrid: 63% di possesso palla, cinque calci d’angolo a zero, addirittura un totale di 74 attacchi pericolosi mentre la Lokomotiv Mosca non è andata oltre le 10 occasioni, i tiri sono stati 23-3 in favore dell’Atletico e 6-1 sempre per gli spagnoli se ci limitiamo a considerare i soli tiri nello specchio della porta avversaria – il che ci indica che la squadra di Diego Simeone non è stata molto precisa, ma comunque quanto basta per un successo mai in discussione. Dal punto di vista disciplinare segnaliamo infine che sono stati tre i giocatori ammoniti: Correa per l’Atletico Madrid, Krychowiak e Murilo invece per la Lokomotiv Mosca.

