Video Atletico Madrid Real Madrid (0-0): gli highlights. Un punto a testa al Wanda

Derby di Madrid al Wanda Metropolitano a reti bianche, ma i toni agonistici sono stati alti e le occasioni non sono mancate. Con questo punto il Real Madrid mantiene la testa della classifica (Real Sociedad, che deve ancora scendere in campo a Siviglia, permettendo), l’Atletico Madrid resta in scia al secondo posto a un punto di distanza. Il primo tempo è particolarmente equilibrato, è l’Atletico Madrid a creare i pericoli maggiori con due grandi iniziative del giovane talento Joao Felix, che manca il vantaggio d’un soffio. La prima frazione di gioco si chiude al 41′ con una gran botta di Kroos che ha la prima vera occasione da gol per il Real, chiamando il portiere di casa, Oblak, al grande intervento. Il Real, troppo remissivo nel primo tempo, cambia marcia nella ripresa che si apre comunque con un pericoloso colpo di testa di Angel Correa per l’Atletico Madrid.

REAL PERICOLOSO

Di nuovo pericoloso il Real con una punizione di Casemiro che manca di poco il bersaglio, ma la palla del match i Blancos ce l’hanno alla mezz’ora del secondo tempo, con un imperioso stacco di testa di Karim Benzema. La risposta di Oblak è però superlativa, il portiere dell’Atletico Madrid salva un gol fatto e indirizza definitivamente la partita verso lo 0-0, anche se Zidane si gioca nel finale la carta Jovic proprio al posto di Benzema. Ma i gol non arriveranno e il derby vede Simeone e Zizou dividersi un punto a testa.

VIDEO ATLETICO MADRID REAL MADRID, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA