Video attacco in metropolitana a Londra: persone accoltellate con katana/ “Non è terrorismo”

Paura e terrore a Londra: diverse persone sono state accoltellate nella metropolitana nell’attacco che è avvenuto nella stazione di Hainault, nella parte nord orientale della capitale britannica. Stando a quanto riportato dall’emittente Sky News, ci sarebbero almeno quattro feriti; la polizia ha già fatto sapere in una nota di aver arrestato il responsabile dell’attacco, avvenuto a colpi di katana. Pare che anche due agenti di polizia siano stati attaccati con la katana vicino alla stazione della metropolitana di Londra. Ci sono già video e immagini dell’aggressore, ritratto con una katana mentre si aggira tra le urla: alcuni filmati pubblicati sui social media mostrano un uomo che indossa un giubbotto giallo con cappuccio e una grande lama che viene avvicinato dagli agenti di polizia di Hainault.

AstraZeneca ammette che vaccino Covid può causare trombosi/ Svolta in tribunale: ora risarcimenti milionari?

C’è poi un video in cui urla contro i soccorritori mentre si trova davanti a quello che sembra essere un ferito steso a terra. C’è un testimone che ha raccontato di aver visto un uomo «correre con una spada da samurai» che «ha accoltellato quattro persone dopo essersi schiantato col suo furgone contro una casa».

Scozia, primo ministro Humza Yousaf annuncia dimissioni/ Crisi di governo dopo la rottura con i Verdi

IL VICE COMISSARIO: “UN ATTACCO TERRIFICANTE”

La polizia ha dichiarato di essere stata chiamata poco prima delle 7 del mattino per la segnalazione di un veicolo che si era schiantato contro una casa e di persone che erano state accoltellate. Un altro testimone ha raccontato: «Ci sono state delle forti grida fuori dalla mia strada a Laing Close e un ragazzo ha accoltellato un altro ragazzo, poi è andato verso la stazione. Non sono sicuro di cosa sia successo». La polizia ha dichiarato che l’attacco, per il quale è stato arrestato un uomo di 36 anni, non sembra essere legato al terrorismo. Oltre alla metropolitana coinvolta, diverse linee di bus e strade sono state chiuse.

Vaccino per il melanoma: in UK via ai test clinici/ "È personalizzato e previene le metastasi"

«Questo deve essere stato un incidente terrificante per le persone coinvolte. So che la comunità in generale è sotto shock e allarmata. La gente vorrà sapere cosa è successo e forniremo maggiori informazioni non appena possibile», ha dichiarato il vice commissario aggiunto Ade Adelekan, come riportato dal Telegraph. Intanto è stato escluso che ci siano altre persone coinvolte nell’attacco e che ci sia una minaccia in corso per la comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA