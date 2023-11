Video/ Audace Cerignola Catania (1-0) gol e highlights: ci pensa Malcore! (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA CATANIA: SINTESI

Audace Cerignola e Catania, il punteggio rimane bloccato sul 0-0, ma si è registrata un’occasione interessante per gli ospiti. D’Ausilio, giocatore dell’Audace Cerignola, ha avuto una chance da sfruttare, mettendo a dura prova la difesa avversaria. La partita si sta sviluppando con momenti di equilibrio e incertezza, e entrambe le squadre stanno cercando di prendere il controllo del gioco. La prestazione di D’Ausilio potrebbe essere determinante per la squadra di casa nel cercare di sbloccare il risultato. Gli appassionati possono aspettarsi ulteriori sviluppi e azioni intriganti nel corso della partita. Resta da vedere come evolverà la situazione e se gli attaccanti riusciranno a capitalizzare le opportunità che si presenteranno.

Doppio fischio per Audace Cerignola e Catania, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0, ma la partita è stata animata da alcune giocate interessanti. In particolare, Zammarini del Catania ha sfiorato l’apertura del punteggio con un’occasione da tenere d’occhio. Il centrocampista è riuscito a creare spazio per sé, calciando verso la porta avversaria e mettendo alla prova la difesa di Cerignola. Nonostante la sua occasione, il tabellone segna ancora uno stallo nel punteggio. La prima metà del primo tempo ha visto entrambe le squadre cercare di imporre il proprio gioco, ma finora nessuna è riuscita a rompere l’equilibrio difensivo avversario. Gli attacchi si sono sviluppati con incursioni veloci, e la partita promette di essere combattuta e intensa nei prossimi minuti. Sarà interessante vedere come gli allenatori adatteranno le proprie tattiche nel corso della partita e se riusciranno a capitalizzare sulle opportunità create. La competizione è aperta, e con l’occasione di Zammarini ancora fresca nella memoria, i tifosi possono aspettarsi ulteriori emozioni nel prosieguo del match.

VIDEO GOL AUDACE CERIGNOLA CATANIA, IL SECONDO TEMPO

Audace Cerignola e Catania, la squadra di casa ha preso il comando grazie a una rete di Malcore, portando il punteggio sul 1-0. Questo gol potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita, dando all’Audace Cerignola un vantaggio importante. Malcore ha dimostrato freddezza e precisione nell’andare a segno, mettendo a segno un gol che potrebbe influenzare l’andamento della partita. La squadra di casa cercherà probabilmente di gestire questo vantaggio e consolidare la propria posizione, mentre il Catania cercherà di rispondere per riportarsi in parità. Il secondo tempo promette quindi di essere altrettanto avvincente e ricco di emozioni della prima metà di gara, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere il massimo da questa sfida. Resta da vedere come evolverà la situazione nei minuti successivi.

L’incontro tra Audace Cerignola e Catania termina con un risultato di 1-0 a favore della squadra di casa. La partita è stata caratterizzata da una rete di Malcore nei primi venti minuti del secondo tempo, risultato che ha permesso ad Audace Cerignola di conquistare i tre punti. Malcore si è dimostrato decisivo nel momento chiave della partita, mettendo a segno il gol che ha fatto la differenza. La difesa di Audace Cerignola ha svolto un ruolo cruciale nel preservare la propria porta, respingendo gli attacchi del Catania e assicurando la vittoria per la squadra di casa. Il Catania ha cercato di rispondere, ma non è riuscito a trovare la via del gol durante l’incontro. La partita ha visto un’equilibrata lotta sul campo, ma alla fine Audace Cerignola ha conquistato la vittoria grazie all’efficacia di Malcore. Con questo risultato, Audace Cerignola ottiene tre punti preziosi, consolidando la propria posizione in classifica. Catania, d’altro canto, dovrà valutare la partita e prepararsi per le sfide future al fine di migliorare le proprie prestazioni.

AUDACE CERIGNOLA CATANIA, IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T. (Portiere), Rizzo A., Martinelli L., Ligi A., Russo L. (dal 45’+1 st Tentardini A.), Tascone M., Coccia G. (dal 41′ st Bianco R.), Ruggiero Z., D’Andrea F. (dal 40′ st Sosa F.), Malcore G. (dal 45’+1 st Neglia S.), D’Ausilio M.. A disposizione: Allegrini G., Carnevale A., De Luca U., Fares G. (Portiere), Ghisolfi M., Gonnelli L., Prati B., Trezza S. (Portiere), Vitale M.

CATANIA: Bethers K. (Portiere), Rapisarda F., Silvestri T., Lorenzini F., Castellini A., Zammarini R. (dal 30′ st Deli F.), Quaini A., Rocca M. (dal 24′ st Chiarella M.), Chirico C. (dal 30′ st Zanellato N.), Sarao M. (dal 30′ st Dubickas E.), Bocic M. (dal 12′ st De Luca G.). A disposizione: Albertoni M. (Portiere), Bouah D., Curado M., Maffei M., Mazzotta A.

RETI: al 14′ st Malcore G. (Audace Cerignola) .

AMMONIZIONI: al 5′ st Tascone M. (Audace Cerignola), al 43′ st Bianco R. (Audace Cerignola) al 19′ st Silvestri T. (Catania).

